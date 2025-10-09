A- A+

ipca Inflação volta a subir e fica em 0,48% em setembro, com salto na conta de luz No ano, a inflação acumula alta de 3,64% e, nos últimos 12 meses, o índice ficou em 5,17%. Em setembro de 2024, a variação havia sido de 0,44%

O Índice de Preços ao Consumido Amplo (IPCA) voltou a subir em setembro. O indicador havia recuado 0,11% em agosto e ficou em 0,48% no mês passado, com a disparada na conta de luz, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE.

No ano, a inflação acumula alta de 3,64% e, nos últimos 12 meses, o índice ficou em 5,17%. Em setembro de 2024, a variação havia sido de 0,44%.

A principal influência sobre o indicador veio da tarifa elétrica residencial, que saltou 10,31%. Em agosto, ela havia apresentado retração de 4,21% devido ao bônus de Itaipu.

Matéria em atualização

