DIFAMAÇÃO Influenciadores dizem ter recebido proposta para defender o Banco Master e difamar o BC Rony Gabriel conta que recebeu a proposta, que continha uma cláusula de confidencialidade, e que receberia "uma boa grana"

O vereador de Erechim (RS), Rony Gabriel (PL), e a influenciadora Juliana Moreira Leite afirmam ter recebido propostas para compartilhar conteúdos em defesa do Banco Master e contra o Banco Central em seus perfis nas redes sociais.

Rony Gabriel diz em um vídeo publicado no Instaram que foi procurado no dia 20 de dezembro do ano passado por uma empresa que fazia "gerenciamento de reputação para um grande executivo" com uma proposta de contrato. A conta de Rony no Instagram tem 1,7 milhão de seguidores.

A proposta era, segundo ele, que fossem produzidos vídeos para seus perfis nas redes sociais para "dizer que o Banco Master era uma vítima do Banco Central".

Ele conta que recebeu a proposta, que continha uma cláusula de confidencialidade, e que receberia "uma boa grana". Ele recusou a oferta.

A influenciadora Juliana Moreira Leite diz ter recebido a mesma proposta e que também teria recusado.

O Banco Central decretou no dia 18 de novembro do ano passado, a liquidação extrajudicial do Banco Master. A liquidação foi assinada pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo.

A medida dá fim a um processo acelerado de crescimento do Master, que foi baseado em dois pilares: a captação de recursos pagando a investidores juros muito acima da média do mercado e a compra de ativos com baixa liquidez, como empresas com problemas financeiros, precatórios e direitos creditórios.

