Influenciadores Influenciadores impactam 49% das compras online, diz estudo Outro ponto informado pelo estudo é que metade dos entrevistados confiam nos influenciadores que seguem no Instagram

Uma pesquisa divulgada pela Sprout Social revelou que 49% daqueles que compram no e-commerce levam em consideração a opinião de influenciadores dos mais variados segmentos.



Outro ponto informado pelo estudo é que metade dos entrevistados confiam nos influenciadores que seguem no Instagram e em outras redes sociais desde o começo. Já para outros 30% que participaram da pesquisa, a confiança atualmente nessas celebridades é maior do que há seis meses.

O estudo da Sprout Social revelou ainda que a geração Z, uma das mais impactadas por esses canais, se importa mais com o número de seguidores para formular suas crenças. No caso, 47% deles se deixam guiar pela quantidade de pessoas inscritas em um perfil ou canal. Já para 35%, a autenticidade fala mais alto ao expressar opiniões sobre produtos.

Sobre as plataformas, o Instagram segue como a favorita para engajamento com influenciadores, seguido na sequência por TikTok e Facebook.

"O e-commerce está em constante evolução, e os influenciadores são cada vez mais parte desse grande segmento. Com o alcance obtido por muitos deles, o trabalho em conjunto se torna uma estratégia a ser avaliada por aqueles que atuam nesse mercado", avalia Ricardo Dias, vice-presidente de marketing da HostGator Brasil.

