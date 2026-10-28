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ALERTA Informação de que INSS vai bloquear benefício de quem não tiver documento com biometria é falsa Exigência vale apenas para pedidos feitos a partir de novembro de 2025, não para segurados antigos

O Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS) esclarece que são falsas as informações divulgadas na internet de que os beneficiários do instituto precisam providenciar um documento com biometria cadastrada até 20 de novembro para não terem seus benefícios bloqueados. O alerta de que se trata de um boato foi feito pelo próprio órgão.

O INSS acrescenta que a exigência de biometria vale apenas para pedidos feitos de 21 de novembro de 2025 para cá, não atingindo os antigos segurados.

"Não precisa ir às agências do INSS para fazer cadastro biométrico", reforçou o instituto.

O cadastramento da biometria — que consiste na coleta das digitais e registro da fotografia — é feito quando a pessoa solicita a emissão de algum documento oficial, como a Carteira de Identidade Nacional (CIN), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou o título de eleitor.

Quem está dispensado da exigência

Também é importante esclarecer que, apesar da exigência da biometria para os pedidos de benefícios feitos a partir de 21 de novembro do ano passado, ainda assim a legislação considera algumas exceções. Ficam dispensados dessa obrigação:

Pessoas com mais de 80 anos

Migrantes

Refugiados e apátridas que atendam às condições previstas

Residentes no exterior que apresentem a documentação exigida

Pessoas impossibilitadas de se deslocar por mais de 30 dias por motivo de saúde ou deficiência, mediante comprovação médica

Residentes em localidades de difícil acesso, conforme os critérios estabelecidos

Também estão isentos da obrigatoriedade do registro biométrico os segurados que solicitam salário-maternidade, benefícios por incapacidade e pensão por morte.

Biometria não substitui prova de vida

De acordo com o INSS, o cadastramento biométrico é um procedimento diferente da prova de vida. Atualmente, a comprovação de que o segurado está vivo é feita pelo órgão previdenciário, de forma automática, por meio do cruzamento de informações das bases de dados do próprio governo, sem nenhuma participação do segurado.

Somente quando as informações encontradas pelo INSS são inconsistentes, o cidadão é informado de que precisa tomar alguma providência. Mas essa comunicação com o beneficiário é feita somente pelos canais oficiais do INSS ou do governo federal.

Diante disso, não é necessário ir a uma agência do INSS para fazer a prova de vida ou apresentar biometria apenas em razão de mensagens que circulam na internet.

Em caso de dúvida, basta consultar o site ou o aplicativo Meu INSS ou ligar para a central telefônica 135.

Cuidado com golpistas

O INSS alerta ainda que não envia nenhum servidor à casa do cidadão para fazer a comprovação de vida nem solicita senhas, dados bancários ou transferências de dinheiro.

Outra dica importante é que as pessoas jamais cliquem em links desconhecidos enviados por mensagem de texto ou e-mail, pois os golpistas criam páginas falsas para capturar dados pessoais e bancários com o intuito de realizar fraudes.

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