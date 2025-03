Informações de quem usa sua foto para criar imagens no estilo Ghibli podem estar em risco; entenda

A- A+

Os filmes do Studio Ghibli geralmente têm um estilo de animação único que diverte milhões de pessoas, e, com a nova atualização do ChatGPT, as pessoas podem recriar suas imagens com esse estilo. Mas o que elas não sabem é que isso pode ser um risco, porque as informações ficam em algum lugar na web, e os criminosos podem usá-las para roubá-las.

Essas novas tendências geraram muita controvérsia, pois alguns concordam, enquanto outros acreditam que a inteligência artificial está abusando da propriedade intelectual do estúdio. Embora pareça inofensivo, isso chamou a atenção de muitos usuários, já que as redes sociais estão cheias dessas imagens no estilo Studio Ghibli, mas há um risco em criar essas fotografias com inteligência artificial.

Qual é o risco de manipular essas imagens?

O uso de fotos pode ser uma ameaça, pois milhões de pessoas contribuem com seus dados biométricos para diversas ferramentas de inteligência artificial. Como fazem isso de graça, eles não percebem que esses dados permanecem na web.

Mónica Vargas, mestra em Inteligência Artificial, explicou: "Quando o usuário utiliza essas ferramentas gratuitamente, o produto é o usuário, ou seja, seus dados são vendidos, por exemplo, para anunciar outros produtos. É por isso que você recebe coisas nas redes sociais associadas ao seu comportamento".

Ao enviar essas imagens para a web, os dados biométricos faciais ficam mais vulneráveis a ataques de roubo ou vazamento, facilitando o hackeamento de contas e representando um risco maior à segurança.

“Os riscos aumentam quando fotos de crianças são publicadas, porque seus pais ou responsáveis estão fornecendo informações. Às vezes, eles usam essas informações para ajudá-los a criar redes de pornografia. Este pode ser um caso extremo, mas é algo que precisa ser levado em consideração”, Vargas acrescentou.

Além disso, com o grande número de rostos enviados pela inteligência artificial, alguns cibercriminosos podem criar "impressões digitais mestras", que combinam certas características comuns de várias pessoas ao redor do mundo, para quebrar métodos de segurança.

