Retomada Infra S.A. prevê licitar primeiro trecho da Transnordestina em Pernambuco no segundo semestre Diretor de Empreendimentos anuncia que obras devem começar no primeiro trimestre de 2026; meta é concluir ligação SalgueiroSuape até 2029

O diretor de Empreendimentos da Infra S.A., André Luís Ludolfo, anunciou, em Araripina, que o primeiro edital para retomada das obras do trecho pernambucano da Transnordestina será lançado no segundo semestre de 2025.

“A gente tem a expectativa, que ainda no segundo semestre de 2025, a gente consiga publicar o primeiro edital de obras para a retomada das obras da Transnordestina, referente ao trecho SPS-4, com aproximadamente 73 km de extensão. Os demais lotes seriam publicados ao longo de 2026”, afirmou.

Segundo o diretor, as primeiras obras devem começar já no primeiro trimestre de 2026. Ele destacou que a meta é concluir a ligação ferroviária entre Salgueiro e o Porto de Suape até 2029.

“O trecho Salgueiro–Suape tem 473 km, dos quais 179 km (38%) já foram executados pela antiga concessionária TLSA, mas há mais de uma década está paralisado”, disse.

Ludolfo explicou que, nesse período, houve impactos que precisam ser revistos antes da retomada. “Obras lineares, como ferrovias, quando ficam paradas por muito tempo, sofrem com questões ambientais, fundiárias e até ocupações irregulares. Tudo isso está sendo revisado para termos projetos fidedignos e licitáveis.”

Segundo ele, o investimento previsto é de R$ 3,5 bilhões, com recursos do Ministério dos Transportes e possibilidade de emendas parlamentares.

“Estamos elaborando projetos básicos, cuidando da gestão fundiária, atualizando a faixa de domínio, tratando do licenciamento ambiental e realizando sondagens”, afirmou.

O diretor também ressaltou o potencial da ferrovia para a economia do Araripe.

“Principal polo gesseiro do País, com 95% da produção nacional, a região poderá ampliar sua competitividade com a chegada dos trilhos, reduzindo custos logísticos e aumentando margens de lucro.”

A agenda em Araripina também discutiu a criação de um porto seco no Araripe e o transporte de gás liquefeito pela ferrovia. O evento integrou a série Conexões Transnordestina – A Ferrovia que Mudará Pernambuco, promovida pelo portal Movimento Econômico e pela Sudene, que já realizou encontros em Salgueiro e Petrolina.

