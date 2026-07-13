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LIDE Infraestrutura, energia e desenvolvimento pautam fórum do Lide com secretários de Pernambuco O encontro reuniu empresários e representantes do governo do estado para apresentar projetos estruturantes, oportunidades de investimentos e ações voltadas ao crescimento econômico de Pernambuco

Infraestrutura, energia, logística e desenvolvimento econômico dominaram os debates do Fórum Regional “Ações, Atualizações e Oportunidades para Pernambuco”, promovido pelo Lide Pernambuco nesta segunda-feira (13), no Mar Hotel Conventions, na Zona Sul do Recife. O encontro reuniu empresários e representantes do governo do estado para apresentar projetos estruturantes, oportunidades de investimentos e ações voltadas ao crescimento econômico de Pernambuco.

Participaram do evento a secretária especial de Projetos Estratégicos, Simone Nunes; a secretária de Desenvolvimento Econômico, Danielle Jar Souto; o secretário executivo de Energia, Guilherme Sá; o presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto; e o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), André Fonseca.

Na abertura, o presidente do Lide Pernambuco, Drayton Nejaim, destacou que o principal objetivo do encontro foi aproximar o setor produtivo das ações desenvolvidas pelo governo estadual. “É um prazer receber todos em mais um encontro do Lide, que tem uma finalidade muito objetiva: manter a comunidade empresarial atualizada sobre o que as principais pastas do Governo de Pernambuco estão fazendo. Hoje temos um Estado conduzindo muitas ações simultaneamente e é importante que os empresários conheçam esse trabalho”, afirmou.

Projetos

Representando a Secretaria de Projetos Estratégicos, Simone Nunes apresentou um balanço das principais iniciativas da gestão estadual. Segundo ela, Pernambuco possui atualmente cerca de R$ 26 bilhões em recursos garantidos e já em execução, distribuídos em projetos de mobilidade, concessões, educação, saúde, infraestrutura e saneamento.

“Em três anos e sete meses de governo, estruturamos uma carteira histórica de investimentos. Pernambuco hoje possui um escritório de projetos capaz de preparar o Estado para os próximos 50 anos. Temos responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e todas as obras contratadas possuem garantia financeira para serem executadas”, afirmou.

A secretária destacou que o estado estruturou aproximadamente R$ 6 bilhões em projetos apenas na Secretaria de Projetos Estratégicos e apresentou avanços como as 250 creches estaduais - das quais cerca de 199 estão com obras em andamento -, a implantação da Escola Técnica Estadual de Saúde e a requalificação do Hospital da Restauração, que recebe investimentos de R$ 65 milhões. Também citou os aportes destinados às concessões de água e saneamento, incluindo cerca de R$ 500 milhões para o início das obras de adutoras.

Desenvolvimento econômico

Na área econômica, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Danielle Jar Souto, afirmou que Pernambuco já atraiu mais de R$ 41 bilhões em investimentos privados e apresentou indicadores que, segundo ela, demonstram o fortalecimento da economia estadual.

“Nossa estratégia está baseada em quatro eixos: infraestrutura, desenvolvimento humano, desenvolvimento social e sustentabilidade. Pernambuco está construindo um ambiente cada vez mais competitivo para receber investimentos e gerar oportunidades”, destacou.

Danielle apresentou números que colocam Pernambuco como a segunda maior economia do Nordeste, além de crescimento de 5,91% da atividade econômica e de 19% da produção industrial, segundo os dados apresentados no fórum. Ela também ressaltou a criação da Plataforma Energética de Pernambuco, sistema que reúne informações georreferenciadas para orientar investidores.

“Já captamos mais de R$ 41 bilhões em investimentos privados. Os indicadores demonstram que Pernambuco cresce acima da média nacional em diversos setores e isso reforça que este é o momento de investir no Estado”, disse.

Energia

O secretário executivo de Energia, Guilherme Sá, apresentou as prioridades da política energética estadual, centradas na expansão da infraestrutura de transmissão elétrica, na atração da cadeia de combustíveis sustentáveis e na eletrificação da mobilidade.

“Nossa estratégia é integrar o potencial energético de Pernambuco às oportunidades de desenvolvimento econômico. Trabalhamos para ampliar a infraestrutura elétrica, desenvolver novos combustíveis de baixo carbono e consolidar o Estado como referência na transição energética”, afirmou.

Entre as iniciativas apresentadas estão o estudo para implantação de um novo corredor de transmissão elétrica ligando o Sertão ao Litoral, o mapeamento do potencial para produção de combustíveis sustentáveis, como SAF, diesel verde e metanol, além do projeto para aquisição de 100 ônibus elétricos e instalação de 50 pontos de recarga.

Suape

Ao apresentar os resultados do Complexo Industrial Portuário de Suape, o presidente Armando Monteiro Bisneto destacou o crescimento da movimentação portuária e os investimentos em infraestrutura.

“Suape vive um momento de expansão consistente. Crescemos cerca de 20% no primeiro semestre e estamos preparando o porto para acompanhar a ampliação da Refinaria Abreu e Lima, consolidando Pernambuco como referência em logística e na transição energética”, afirmou.

Segundo ele, Suape movimentou mais de 24 milhões de toneladas, tornou-se um dos principais polos de cabotagem do país e vem ampliando sua capacidade para receber novos empreendimentos ligados aos combustíveis renováveis e ao gás natural.

Estradas

Encerrando as apresentações, o presidente do DER-PE, André Fonseca, apresentou o andamento do programa PE na Estrada, que já supera R$ 8 bilhões em investimentos previstos.

“Hoje temos mais de 1.700 quilômetros de rodovias recuperadas e dezenas de obras em andamento. Nosso objetivo é manter um ciclo permanente de projetos, licitações e execuções para garantir uma malha rodoviária cada vez mais segura e eficiente”, afirmou.

O gestor informou que o programa contabiliza 66 obras concluídas, 45 em execução e dezenas de novos projetos e licitações, incluindo a duplicação da BR-232, a nova PE-066, a duplicação da PE-015 e o Arco Metropolitano Norte.



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