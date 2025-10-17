Ingresso do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha sobe para R$ 192 para brasileiros
Reajuste de 2,9% foi aplicado para ingressos de Unidades de Conservação federais (UC). Saiba quando entra em vigor
O acesso ao Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha ficará mais caro a partir de 1º de novembro de 2025.
Isso porque o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou reajuste de 2,9% no valor dos ingressos de Unidades de Conservação federais (UC).
No Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, o preço passará de R$ 373 para R$ 384. Visitantes brasileiros continuam tendo 50% de desconto, pagando R$ 192 pela entrada, enquanto estrangeiros devem pagar o valor total.
O ingresso tem validade de 10 dias e pode ser adquirido pela internet.
Moradores do arquipélago, seus parentes de primeiro grau e pessoas autorizadas a trabalhar em Noronha permanecem isentos da taxa.
O pagamento da taxa busca garantir a sustentabilidade, conservação e manutenção das Unidades de Conservação federais.
O reajuste foi autorizado por meio da Portaria nº 4.423, publicada no Diário Oficial da União (DOU) dessa quinta-feira (17) e atinge Unidades de Conservação federais de todo o Brasil.
Segundo o ICMBio, o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha representa 70% do território do arquipélago e, para acessar os atrativos de visitação localizados dentro dessa área é preciso adquirir o ingresso.
Confira:
- Baía do Sueste;
- Forte São Joaquim do Sueste;
- Ponta das Caracas;
- Praia do Leão;
- Praia da Caieira;
- Baía dos Golfinhos;
- Praia do Sancho;
- Baía dos Porcos;
- Trilha do Capim Açu;
- Enseada do Abreu;
- Praia da Atalaia;
- Trilha Pontinha Caieira;
- Morro São José;
- Pontos de mergulho autônomo.
Além do ingresso ao parque, para visitar Fernando de Noronha é necessário pagar a Taxa de Preservação Ambiental (TPA), que custa R$ 101,33 por dia.
Novos valores de ingressos (inteira):
- Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha - R$ 384
- Parque Nacional da Tijuca - R$ 54
- Parque Nacional de Brasília - R$ 40
- Parque Nacional Marinho dos Abrolhos - R$ 20
- Floresta Nacional de Ipanema - R$ 16
- Floresta Nacional São Francisco de Paula - R$ 16
- Resex Arraial do Cabo - R$ 18
- Demais Unidades de Conservação que dispõem de estrutura de cobrança - R$ 14