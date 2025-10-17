Ingresso do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha sobe para R$ 192 para brasileiros

A- A+

O acesso ao Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha ficará mais caro a partir de 1º de novembro de 2025.



Isso porque o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou reajuste de 2,9% no valor dos ingressos de Unidades de Conservação federais (UC).



No Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, o preço passará de R$ 373 para R$ 384. Visitantes brasileiros continuam tendo 50% de desconto, pagando R$ 192 pela entrada, enquanto estrangeiros devem pagar o valor total.



O ingresso tem validade de 10 dias e pode ser adquirido pela internet.

Moradores do arquipélago, seus parentes de primeiro grau e pessoas autorizadas a trabalhar em Noronha permanecem isentos da taxa.



O pagamento da taxa busca garantir a sustentabilidade, conservação e manutenção das Unidades de Conservação federais.



O reajuste foi autorizado por meio da Portaria nº 4.423, publicada no Diário Oficial da União (DOU) dessa quinta-feira (17) e atinge Unidades de Conservação federais de todo o Brasil.







Segundo o ICMBio, o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha representa 70% do território do arquipélago e, para acessar os atrativos de visitação localizados dentro dessa área é preciso adquirir o ingresso.



Confira:

- Baía do Sueste;

- Forte São Joaquim do Sueste;

- Ponta das Caracas;

- Praia do Leão;

- Praia da Caieira;

- Baía dos Golfinhos;

- Praia do Sancho;

- Baía dos Porcos;

- Trilha do Capim Açu;

- Enseada do Abreu;

- Praia da Atalaia;

- Trilha Pontinha Caieira;

- Morro São José;

- Pontos de mergulho autônomo.



Além do ingresso ao parque, para visitar Fernando de Noronha é necessário pagar a Taxa de Preservação Ambiental (TPA), que custa R$ 101,33 por dia.



Novos valores de ingressos (inteira):

- Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha - R$ 384

- Parque Nacional da Tijuca - R$ 54

- Parque Nacional de Brasília - R$ 40

- Parque Nacional Marinho dos Abrolhos - R$ 20

- Floresta Nacional de Ipanema - R$ 16

- Floresta Nacional São Francisco de Paula - R$ 16

- Resex Arraial do Cabo - R$ 18

- Demais Unidades de Conservação que dispõem de estrutura de cobrança - R$ 14

