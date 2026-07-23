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Emprel INIA GOV 2026 reúne mais de 350 participantes e consolida Recife como referência em inovação aberta Evento promovido pela Emprel lançou a Carta Recife, reuniu gestores públicos de todo o país e deve ganhar edições itinerantes para fortalecer as compras públicas de inovação

A primeira edição do INIA GOV 2026 (Imersão Nacional de Inovação Aberta para Governo) reuniu mais de 350 participantes nos dias 21 e 22 de julho, no Novotel Marina Recife, e marcou o lançamento da Carta Recife, documento que formaliza a criação da Comunidade de Práticas em Compras Públicas para Inovação (CPIn).

Promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Empresa Municipal de Informática (Emprel), o encontro reuniu gestores públicos, procuradores, especialistas, pesquisadores e representantes do setor de tecnologia de diversas regiões do país.

O evento foi criado para discutir o uso das Compras Públicas para Inovação, especialmente por meio dos Contratos Públicos de Soluções Inovadoras (CPSI), instrumento previsto no Marco Legal das Startups. A iniciativa tem como base a experiência do EITA! Recife, programa de inovação aberta da capital pernambucana voltado ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para a administração pública.

Segundo o diretor de Inovação Aberta e Governança de Dados da Emprel, Breno Alencar, a adesão ao encontro demonstra o avanço da pauta da inovação na gestão pública.

"O sucesso do INIA GOV 2026 e a presença de lideranças de diversas regiões mostram que a inovação aberta deixou de ser uma pauta experimental e passou a integrar a agenda estratégica da administração pública. A Carta Recife representa esse amadurecimento e estabelece um compromisso nacional para fortalecer as compras públicas de inovação", afirmou.

A Carta Recife foi construída de forma colaborativa e reúne compromissos para ampliar a cooperação entre municípios, órgãos de controle, assessorias jurídicas e ecossistemas de inovação, com o objetivo de incentivar a adoção de soluções inovadoras pelo poder público.

A programação contou com palestras, painéis e oficinas práticas organizadas em quatro eixos: governança, desafios, soluções de inovação e parcerias. Entre os temas debatidos estiveram os Contratos Públicos de Soluções Inovadoras (CPSI), sandboxes regulatórios e o Marco Legal das Startups, com a participação de representantes da Advocacia-Geral da União (AGU), Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), Tribunal de Contas da União (TCU) e procuradorias estaduais.

Além das discussões técnicas, o evento também incorporou ações voltadas à agenda ambiental, social e de governança (ASG). Os participantes receberam crachás produzidos com papel semente biodegradável e a organização promoveu manifestações em defesa da inclusão e da redução das desigualdades na gestão pública.

Para o gerente-geral de Políticas de Inovação do Recife, Évisson Lucena, a mobilização registrada durante o encontro reforça o potencial de expansão da iniciativa.

"Reunir gestores públicos, órgãos de controle e especialistas para lançar a Carta Recife demonstra que existe um ambiente favorável para fortalecer as compras públicas de inovação. A proposta é ampliar essa rede e levar a experiência do INIA GOV para outras cidades brasileiras", destacou.

Entre os destaques da programação estiveram oficinas sobre elaboração de minutas para sandboxes regulatórios, a apresentação do case do EITA! Recife e demonstrações de ferramentas voltadas à inovação pública, como o Inova CPIn (ABDI), o C.O.R.E.T.O. (Emprel) e a plataforma Desafios, da ENAP.

Com a conclusão da primeira edição, a organização já projeta transformar o INIA GOV em um evento itinerante, levando a metodologia e os debates sobre inovação aberta e compras públicas para outras cidades do país.

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