Suape Iniciativa de Suape ganha 1º lugar no prêmio Portos e Navios de Responsabilidade Socioambiental Projeto cria oportunidade de negócios e geração de renda para os artesãos e agricultores que participam do projeto

O projeto Tô na Feira, iniciativa de impacto socioambiental promovida pelo Complexo de Suape, conquistou o primeiro lugar no Prêmio Portos e Navios de Responsabilidade Socioambiental. O resultado foi anunciado na tarde desta quarta-feira (18), durante o Ecobrasil 2025, seminário nacional voltado à indústria marítima e ao meio ambiente, realizado no Rio de Janeiro pela revista Portos e Navios. A edição deste ano contou com 34 projetos inscritos, vindos de empresas e instituições dos setores portuário, naval, offshore, ferroviário e do poder público.

Criado em 2017, o programa é uma das estratégias da estatal para promover o desenvolvimento social das comunidades do entorno de Suape. Com um faturamento anual de R$ 240 mil, a iniciativa se fortaleceu ao longo dos anos e hoje acontece tanto no centro administrativo do complexo quanto nas unidades de seis empresas parceiras: Refinaria Abreu e Lima, Seara, Transpetro, Conenge e CPL Construtora.

“Estamos muito felizes com esse reconhecimento. O Tô na Feira é um case de sucesso, uma ação que cria oportunidade de negócios e de geração de renda para os artesãos e agricultores que participam do projeto. Quero agradecer às empresas que receberam o projeto de braços abertos e contribuem para a sustentabilidade da iniciativa. Ao mesmo tempo, parabenizo a equipe de Suape que idealizou e continua a execução com dedicação e sensibilidade social, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento econômico inclusivo e a valorização da cultura local”, comemorou o diretor-presidente da estatal portuária, Armando Monteiro Bisneto.

Ao longo dos anos, o projeto alçou voos altos e o sucesso da empreitada já garantiu a participação dos participantes em quatro edições da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), grandioso evento que acontece, anualmente, no Centro de Convenções de Pernambuco, localizado em Olinda.

“É muito gratificante desenvolver um projeto como este e perceber o quanto a iniciativa mudou a vida de tantas famílias com a inclusão produtiva e social, agregando valor aos produtos dos artesãos e agricultores participantes do Tô na Feira. É a certeza de que estamos no caminho certo”, pontuou o coordenador de Assistência Social e Gestão Fundiária de Suape, Paulo Teixeira.

