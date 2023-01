Iniciativa empresarial com foco na primeira infância, Pipa cogita atrair mais parceiros em 2023

A- A+

O Instituto Primeira Infância Plantar Amor (PIPA) comemora a marca de mais de 350 famílias atendidas no 2022. A iniciativa trata-se de um Negócio Social concebido em Caruaru (PE) no ano de 2018, e surgiu como um projeto de visitação domiciliar para apoio ao desenvolvimento infantil aos filhos de colaboradores da construtora de casas populares Viana & Moura, com idade de zero a três anos. Em 2022, o Pipa se tornou instituto e planeja ampliar ainda mais esses atendimentos buscando parceria com empresas em âmbito regional e nacional a partir deste ano de 2023.

“Crescemos muito, estamos atraindo grandes empresas que estão investindo na iniciativa da Primeira Infância. Além disso, já estamos com novos parceiros fechados para implementação de outros projetos. Queremos ampliar ainda mais a quantidade de empresas para realizar uma transformação social, que impacte verdadeiramente, comprovando de forma científica, a vida de cada criança alcançada através desta iniciativa”, disse o diretor-executivo do Pipa, Rogério Morais.

Atualmente, mais de 350 famílias, em 11 municípios de Pernambuco, já contam com o acompanhamento individualizado de facilitadores sociais multidisciplinares (pedagogas, psicólogas e enfermeiras) para potencializar a transformação de comportamento segundo o contexto familiar. “ Por menos de R$ 90,00, por colaborador, com filhos na primeira infância, a empresa já pode contribuir um pouco do cenário. Esse movimento em rede é essencial para romper o ciclo de pobreza que permeia muitas gerações no nosso país. Podemos afirmar que esse movimento é maior iniciativa empresarial em primeira infância de Pernambuco e que, em conjunto com as outras esferas da sociedade, será fundamental para o futuro”, enfatizou Morais.

O PIPA atende grupos empresariais de Pernambuco que têm investindo na primeira infância, tais como o Grupo Moura, a Viana & Moura, os Supermercados Bonanza, Polo de Caruaru, Palácios das Baterias, o RecPark, Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (IATI), a Audens, além de parcerias com Prefeituras dos municípios do estado. “A meta para este primeiro semestre de 2023 é alcançar 500 famílias. Estamos, em parceria com especialistas universitários, fazendo avaliações do programa, e os resultados preliminares são excelentes. Devemos publicar os dados nos próximos meses, o que reforçará as evidências de que este é o melhor investimento social que podemos fazer”, finalizou Morais.

