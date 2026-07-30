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tecnologia Innovation Meeting Brasil debate papel do fator humano na era da inteligência artificial Evento reúne mais de 200 líderes de tecnologia e inovação em Porto de Galinhas para discutir como criatividade, liderança e capacidade de decisão se tornam diferenciais em um cenário de transformação impulsionado pela IA

O papel das pessoas em um cenário cada vez mais marcado pelo avanço da inteligência artificial (IA) foi o tema central da edição 2026 do Innovation Meeting Brasil, que começou nesta quinta-feira (30), no Enotel Resort, em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco.

Realizado até 2 de agosto, o encontro reúne mais de 200 líderes, executivos e especialistas para debater tecnologia, inovação, liderança e transformação digital.

Idealizador do evento, André Navarrete afirmou que o Innovation Meeting Brasil chega à décima edição com o objetivo de discutir estratégias que contribuam para o desenvolvimento das empresas. Neste ano, segundo ele, o foco foi direcionado ao tema “O Fator Humano na Era da IA”.

“Vivemos um momento em que tudo está sendo automatizado e transformado pela inteligência artificial. O que vai fazer a diferença é o fator humano: a capacidade de decidir, liderar, escolher, envolver e engajar pessoas, além de transformar tudo o que a tecnologia pode trazer de benefício para as empresas”, afirmou.

Entre os participantes, o gerente de Tecnologia da Informação da Folha de Pernambuco, Daniel Barros, representou o jornal durante o encontro. Segundo ele, a presença teve como objetivo acompanhar as discussões sobre inteligência artificial e levar os conhecimentos adquiridos para fortalecer a área tecnológica da empresa.

“Estamos representando a Folha de Pernambuco para acompanhar as discussões sobre inteligência artificial e o fator humano. Queremos reunir essas informações para renovar e inovar toda a nossa parte tecnológica”, disse.

Entre os participantes, o gerente de Tecnologia da Informação da Folha de Pernambuco, Daniel Barros, representou o jornal durante o encontro. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Além das palestras, o Innovation Meeting Brasil promove conexões entre executivos, fabricantes, parceiros de tecnologia e especialistas. A programação reúne 20 expositores e integra o Ecossistema Innovation, rede que conecta mais de 10 mil líderes em todo o país.

Entre os temas debatidos estão inteligência artificial, transformação digital, cibersegurança, governança, liderança, inovação e crescimento dos negócios.

Um dos palestrantes do evento, Roberto Arruda, destacou que a velocidade das mudanças tecnológicas tornou o futuro menos previsível para empresas e organizações. Para ele, embora a inteligência artificial tenha grande capacidade de produção, seu potencial ainda depende das pessoas.

“Hoje o futuro é imprevisível. Existem diversas possibilidades, mas esse futuro depende muito das pessoas. A inteligência artificial tem capacidade de produzir muito, mas, sem imaginação e criatividade, ela nunca será utilizada em seu maior potencial”, afirmou.

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