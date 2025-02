A- A+

Inovação Inovações da Prefeitura do Recife são destaque na abertura do Fórum Pernambuco Export 2025 Prefeito João Campos participou do evento e destacou projetos da capital que se tornaram referência nacional

O prefeito do Recife, João Campos, participou da abertura do Fórum Pernambuco Export 2025, evento que reúne especialistas para debater infraestrutura, desenvolvimento sustentável e o papel do estado no comércio exterior. Durante sua fala, ele destacou iniciativas municipais que utilizam tecnologia para impulsionar a economia e beneficiar a população.

“O Recife é responsável por um em cada três empregos gerados em Pernambuco, com mais de 20 mil novas vagas só em 2024. Também nos tornamos a cidade mais rápida do país para abrir uma empresa, saindo da 23ª posição para o primeiro lugar no ranking nacional. Além disso, somos a capital com maior formação per capita em tecnologia, graças ao programa Embarque Digital, que oferece graduação 100% financiada pela Prefeitura, e contamos com o segundo maior polo médico do Brasil”, afirmou João Campos.

O evento, promovido pelo Grupo Brasil Export, acontece nos dias 20 e 21 no Auditório da Fiepe, no Bairro de Santo Amaro, e inclui visitas técnicas ao Complexo Industrial Portuário de Suape, Porto Digital e Porto do Recife. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participou da abertura e ressaltou a importância do encontro para o setor.

“O prefeito do Recife tem trabalhado muito para trazer grandes encontros como este, que dialogam com a agenda do setor produtivo do estado. O Brasil vive um excelente momento no setor portuário. O ano de 2024 foi o melhor da história, com mais de 1,3 bilhão de toneladas movimentadas pelo país. Quando olhamos para Pernambuco, precisamos potencializar ainda mais o Porto do Recife, o Porto de Suape e estruturar a aviação regional”, declarou o ministro.

O Porto do Recife, que tem ampliado sua participação no comércio internacional, se prepara para receber um investimento de R$ 50 milhões, a ser aplicado pelos arrendatários dos terminais C08, REC09 e REC10. A previsão é que essas áreas impulsionem a movimentação de granéis sólidos e cargas gerais, fortalecendo ainda mais a economia da cidade.

“Recife mostrou que é capaz de ousar e consolidar um ecossistema dinâmico, criativo e empreendedor. Criamos um ambiente favorável para startups, atração de profissionais qualificados e integração entre setores público e privado. Aqui, o intercâmbio de ideias é valorizado e estimulado pelo poder municipal”, acrescentou João Campos.

Apenas em janeiro de 2025, Pernambuco exportou cerca de 203 mil toneladas de produtos, totalizando transações acima de US$ 145 milhões. Com forte produção de açúcar e frutas, o estado figura entre os três maiores exportadores do Nordeste, atrás apenas da Bahia, que se destaca pela produção de minério de ferro, e do Maranhão, com suas reservas de bauxita e alumina.

A maior parte das exportações do Recife tem como destino os Estados Unidos, Portugal e Peru. A Prefeitura aposta no fortalecimento da parceria entre setor público e iniciativa privada para expandir ainda mais esses mercados.

O CEO do Grupo Brasil Export, Fabrício Guimarães Julião, destacou o potencial logístico do estado. “Existe um mar de oportunidades e geração de empregos com o Porto do Recife e o Porto de Suape. O objetivo do Pernambuco Export não é apenas discutir desafios, mas também destacar os avanços e as possibilidades para o futuro”, afirmou.

