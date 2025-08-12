Índice Nacional de Preços ao Consumidor
INPC de julho sobe 0,21% ante alta de 0,23% em junho
Com o resultado, o índice acumulou alta de 3,30% no ano
A inflação é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve alta de 0,21% em julho, após uma elevação de 0,23% em junho, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Com o resultado, o índice acumulou alta de 3,30% no ano.
A taxa em 12 meses mostrou alta de 5,13%, ante taxa de 5,18% até junho.
O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda de um a cinco salários mínimos e chefiadas por assalariados.