Mercado Financeiro
INPC de outubro sobe 0,22% ante alta de 0,82% em setembro, afirma IBGE
Com o resultado, o índice acumulou uma elevação de 4,24% no ano e de 4,49% nos últimos 12 meses, ante 4,29% nos 12 meses imediatamente anteriores
INPC de outubro sobe 0,22% ante alta de 0,82% em setembro, afirma IBGE - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve elevação de 0,22% em outubro, após uma alta de 0,82% em setembro, segundo dados divulgados na manhã desta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Com o resultado, o índice acumulou uma elevação de 4,24% no ano e de 4,49% nos últimos 12 meses, ante 4,29% nos 12 meses imediatamente anteriores.
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O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda de um a cinco salários mínimos e chefiadas por assalariados.