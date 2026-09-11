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Mercado Financeiro

INPC registra deflação de 0,32% em agosto ante queda de 0,01% em julho

Com o resultado, o índice acumulou alta de 3,17% no ano

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INPC registra deflação de 0,32% em agosto ante queda de 0,01% em julhoINPC registra deflação de 0,32% em agosto ante queda de 0,01% em julho - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve queda de 0,32% em agosto, após um recuo de 0,01% em julho, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o resultado, o índice acumulou alta de 3,17% no ano.

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A taxa em 12 meses mostrou alta de 3,98%, ante taxa de 4,10% até julho.

O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda de um a cinco salários mínimos e chefiadas por assalariados.

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