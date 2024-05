A- A+

FENEARTE 24ª Fenearte: Abertas as inscrições para o estande da Secretaria da Mulher do Recife Vagas são exclusivas para as artistas que integram a Rede de Mulheres Artesãs do Recife

Estão abertas as inscrições para integrar o estande da Secretaria da Mulher do Recife na 24ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte). A feira é a maior nacional do segmento da América Latina e este ano acontece entre os dias 3 a 14 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

São 20 vagas. Podem se inscrever, exclusivamente, artesãs que integram a Rede de Mulheres Artesãs do Recife. As inscrições são feitas o dia 12 de maio, através do link disponível no site da Prefeitura do Recife e no Instagram da Secretaria da Mulher do Recife (@secmulherecife).

Seleção

O processo de seleção será realizado em três etapas. Na primeira, cada artesã poderá inscrever, no máximo, cinco tipos de produtos diversificados para serem avaliados. Serão selecionados apenas aqueles que atendam aos critérios estabelecidos pela Fenearte.

Os produtos deverão ser inscritos em conformidade com o formulário disponibilizado no portal da Prefeitura do Recife e enviados juntamente com cinco fotos; relativas à totalidade de produtos para a apresentação na primeira fase do processo seletivo. A divulgação do resultado da primeira fase será no dia 14 de maio.

Produtos alimentícios estão permitidos, desde que cumpram com as normas de conservação e embalagens adequadas, isto é, lacradas ou fechadas e devidamente etiquetados com data de fabricação, validade e ingredientes.



Na segunda fase, os produtos devem ser entregues na Casa Empodera, na Avenida Bernardo Guimarães, 470, em Santo Amaro, região central do Recife, entre os dias 15 e 16 de maio, onde passarão por curadoria.



A divulgação do resultado da segunda fase acontece dia 18, e o resultado final, em 24 de maio.

A artesã que discordar do resultado poderá recorrer até o dia 26 de maio, via formulário a ser disponibilizado. O resultado, após o julgamento dos recursos, será divulgado no site da Prefeitura do Recife e no instagram da Secretaria da Mulher do Recife, no dia 28 de maio de 2024.



Mais informações estão disponíveis no edital ou através do número 81 99128-9897.

Rede de Artesãs

Atualmente com 900 inscritas, a Rede de Artesãs da Secretaria da Mulher visa a garantir qualificação profissional e formação em empreendedorismo e gestão de negócios, fomentando a organização produtiva das mulheres; possibilitando a participação das artesãs nas feiras de artesanato do município e em ações de promoção de eventos do artesanato.



Além de promover a participação em feiras e eventos, é feito, segundo a prefeitura, um trabalho contínuo de acompanhamento, apoio e acolhimento das mulheres.

