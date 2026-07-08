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educação Inscrições de gestores para formação em tempo integral vão até dia 16 Ministério da Educação oferece 12 mil vagas

Os secretários de Educação, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios devem indicar, e confirmar, entre esta quinta-feira (9) e a próxima (16) os gestores e coordenadores pedagógicos das escolas para a Formação Continuada 2026 de escolas de tempo integral.

No caso dos estados, do Distrito Federal e de municípios de maior porte, as vagas estarão disponíveis para profissionais das redes públicas de ensino que atuarão como multiplicadores dos conhecimentos recebidos.

A iniciativa de educação continuada de profissionais da educação tem o objetivo de apoiar a qualificação e a reformulação dos Projetos Político-Pedagógicos (PPPs) das escolas.

Vagas

O Ministério da Educação (MEC) oferece 12 mil vagas na formação continuada de gestores escolares e coordenadores pedagógicos.

As vagas para formação foram distribuídas conforme o maior número de matrículas em tempo integral em cada rede de ensino, a quantidade de escolas e, também, foram considerados os critérios regionais.

Nesta primeira edição da formação, serão atendidos ao menos dois gestores em cada uma das 4.487 redes municipais com maior quantitativo de matrículas em tempo integral, bem como todas as redes estaduais e do Distrito Federal.

Inscrição

As informações sobre o curso serão encaminhadas para as secretarias de Educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, via conta de e-mail institucional das secretarias e dos secretários de Educação locais.

Os endereços eletrônicos devem estar registrados no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (Simec). O acesso é feito com login na conta da plataforma Gov.br.

A mensagem do governo tem orientações sobre o processo de inscrição e o link de acesso ao sistema de inscrições.

Antes de indicar os gestores e coordenadores pedagógicos, as secretarias de Educação deverão conferir a lista de escolas elegíveis no sistema Simec, disponível na Página do Programa Escola em Tempo Integral no Portal do MEC.

O secretário de Educação deverá indicar oficialmente um articulador para confirmar os nomes dos os gestores escolares e coordenadores pedagógicos que farão o curso.

Após a indicação, cada profissional indicado receberá mensagens com orientações sobre a sua confirmação de interesse e as próximas etapas da formação.

Os textos chegarão nos e-mails dos contemplados.

O MEC recomenda que os selecionados para a formação continuada acompanhem regularmente a caixa de entrada das mensagens e verifique também a pasta de lixo eletrônico para não perder as notificações oficiais.

As aulas terão início entre 3 a 17 de agosto, conforme calendário regional.

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