A- A+

premiação Inscrições para a 31ª edição do Troféu Ademi-PE estão abertas até 10 de abril Premiação ocorrerá no dia 29 de abril e contemplará 25 categorias, que vão desde imóveis do Minha Casa Minha Vida até unidades de luxo

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) inicia as inscrições para a 31ª edição do Troféu Ademi-PE. As empresas interessadas têm até o dia 10 de abril, às 17h, para submeter seus projetos, através de um formulário disponibilizado pela entidade, e a cerimônia de premiação está marcada para o dia 29 de abril.

“Conquistar o Troféu Ademi-PE representa um diferencial estratégico para o empreendimento e para a empresa vencedora. O selo da premiação agrega reputação, amplia visibilidade institucional e fortalece a credibilidade junto a clientes, investidores e parceiros comerciais”, explica Rafael Simões, presidente da entidade.

Segundo o regulamento da premiação, poderão participar do processo empresas associadas à Ademi-PE, que tenham empreendimentos em Pernambuco, e apresentem o documento "Habite-se", expedido no período regulamentar.

A premiação do Troféu Ademi-PE contempla 25 categorias voltadas ao mercado imobiliário, indo de empreendimentos de interesse social e do programa Minha Casa Minha Vida até unidades de alto luxo. A estrutura do prêmio reconhece desde produtos padrão, como apartamentos de diversas tipologias, até nichos específicos como studios, loteamentos, retrofit, hotelaria e condomínios de lazer.

*Com informações da assessoria

Veja também