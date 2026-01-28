A- A+

Qualificação Inscrições para cursos gratuitos da Petrobras no Campus Ipojuca do IFPE terminam nesta quinta (29) Estão sendo ofertadas 105 vagas, distribuídas entre os cursos de ajudante de instrumentação (30), montador de andaimes (30), pintor industrial (15) e soldador (30)

Terminam nesta quinta-feira (29) as inscrições para os cursos gratuitos ofertados pelo Programa Autonomia e Renda Petrobras no Campus Ipojuca do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), na Região Metropolitana do Recife.

Estão sendo ofertadas 105 vagas, distribuídas entre os cursos presenciais de ajudante de instrumentação (30), montador de andaimes (30), pintor industrial (15) e soldador (30).

Para concorrer, é necessário ter 18 anos ou mais e o Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano) completo.

Interessados devem preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível até esta quinta-feira (29).



A seleção ocorrerá por meio de sorteio público no canal do YouTube da Fundação de Apoio ao IFSul (FaifSul), no próximo dia 5 de fevereiro.

De acordo com o edital, serão prioridade moradores de Ipojuca e do Cabo de Santo Agostinho em situação de vulnerabilidade, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a meio salário-mínimo por pessoa ou sem vínculo formal de emprego.

As matrículas dos selecionados devem ser feitas presencialmente no Campus Ipojuca, de 2 a 5 de março. O início das aulas está previsto para 13 de abril deste ano.

"O curso de ajudante de instrumentação terá aulas pela manhã durante quatro meses. Nos cursos de montador de andaimes e pintor industrial, as aulas ocorrerão pela manhã, durante cinco meses. No curso de soldador, as aulas ocorrerão pela tarde, durante cinco meses", destacou o IFPE.

Auxílio

Para permanência dos participantes, os selecionados receberão auxílio financeiro mensal de R$ 660 durante todo o período do curso.



Mulheres com filhos de até 11 anos terão a bolsa ampliada para R$ 858 mensais.

O programa também oferece um cartão-refeição no valor de R$ 300 por mês. Os benefícios buscam contribuir para a permanência e o êxito de cada aluno participante.

Sobre o programa

O Programa Autonomia e Renda Petrobras qualifica pessoas residentes nas áreas de abrangência das operações da Petrobras, por meio de cursos gratuitos, com bolsas-auxílio aos participantes.

A iniciativa ocorre por meio de parceria com Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), a Fundação de Apoio ao IFSul (FaifSul) e a Firjan/Senai/Sesi.

