Inscrições para o programa Santander Facilita 2023 seguem até próxima segunda (22); confira detalhes

A- A+

As inscrições para o programa Santander Facilita 2023, uma iniciativa do Santander Universidades, seguem até a próxima segunda-feira (22). O programa vai dar bolsas de estudo de R$ 5 mil para mil alunos de graduação e pós-graduação de universidades particulares conveniadas.



As inscrições podem ser feitas no site do Santander Open Academy. No portal, também é possível conferir a lista completa das instituições de ensino participantes.



O valor das bolsas será pago diretamente à instituição de ensino do universitário em março de 2024 e deverá ser direcionado para realizar o abatimento das mensalidades, rematrícula do curso vigente ou pagamento de débitos em atraso.

A escolha dos bolsistas será feita por meio de edital publicado pelas próprias universidades conveniadas e levará em conta excelência acadêmica. Estudantes em situação de vulnerabilidade social terão preferência no processo de seleção.



De acordo com o Mapa do Ensino Superior no Brasil, do Instituto Semesp, 55,5% dos alunos que entraram na universidade em 2017 não haviam concluído o curso em 2021, quando apenas 26,3% haviam se formado e outros 18,1% ainda assistiam às aulas. Ainda segundo o relatório da Semesp, um dos principais motivos da desistência é a questão econômica: 90% dos jovens que ingressam na faculdade têm renda de até 3 salários-mínimos e 45% de até 1,5 salário-mínimo.

Veja também

carnaval 2024 Bares e restaurantes estimam aumento de faturamento no carnaval