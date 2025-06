A- A+

Festival Inscrições para o REC'n'Play 2025 abrem nesta quinta-feira (12); veja como participar Com o tema "O Futuro da Gente", o festival acontecerá entre os dias 15 e 18 de outubro, em diversos espaços do Bairro do Recife

A 7ª edição do REC’n’Play, festival gratuito sobre tecnologia e inovação no Bairro do Recife, área central da cidade, está com inscrições abertas a partir desta quinta-feira (12). A iniciativa será realizada entre os dias 15 a 18 de outubro, com centenas de atividades e novidades para o público.

Este ano, o tema do REC’n’Play é “O Futuro da Gente” e promoverá discussões relevantes sobre temas como Cidades, Economia Criativa, Negócios e Tecnologia. No total, serão mais de 600 atividades durante quatro dias de evento.

Um dos destaques será o Festival Let’s Play, que se transformará em um verdadeiro encontro de música autoral pernambucana, com a participação de 20 bandas e artistas independentes se apresentando em diversos espaços do Bairro do Recife.

Pela primeira vez, a Arena de Inovação trará experiências imersivas e lúdicas de forma inédita para o público.

A duplicação da Arena de Negócios será uma outra novidade para o REC’n’Play 2025, que servirá como uma maior consolidação da conexão dos participantes com empreendedores, startups e empresas.

Com 50% a mais de capacidade em relação ao ano anterior, a Arena deverá reunir quase 200 startups de todo o Brasil, em diferentes estágios de maturidade, ampliando as oportunidades de visibilidade, networking qualificado e geração de novos negócios.

Com mais de 90 mil pessoas inscritas em sua última edição, mais de 1,4 mil horas de programação e 737 atrações distribuídas em dezenas de prédios históricos, o REC’n’Play já superou as fronteiras de um festival tradicional para se consolidar como uma grande plataforma de inovação, tecnologia e cultura do país.

"O evento transforma o Bairro do Recife em um grande campus a céu aberto, onde empresas, criadores, estudantes, investidores e o público em geral se encontram para compartilhar conhecimento e impulsionar novos negócios. Nenhum outro festival no Brasil combina, na mesma escala, acesso gratuito, impacto urbano, diversidade temática e volume de conexões geradas", observou Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

As inscrições podem ser feitas no site oficial do evento.

Veja também