Inscrições para o Selo Empresa Verde 2025 terminam nesta sexta (11)

O Selo Empresa Verde 2025, que certifica empresas pernambucanas com práticas sustentáveis em sua cadeia produtiva ou na prestação de serviços, está com suas inscrições na reta final. Os interessados podem se inscrever gratuitamente, no site da Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe), até amanhã (11). Este ano, o selo vai considerar os critérios ambientais, sociais e de governança (ASG).

A certificação é fruto de uma parceria entre a Jucepe, a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE), a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe) e a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

Empresas

Todas as empresas pernambucanas com CNPJ ativo – incluindo microempreendedores individuais e cooperativas - podem participar. Para isso, elas precisam apresentar, no contrato social, ou alteração do contrato social, cláusulas que se comprometam com a sustentabilidade e comprovar boas práticas de gestão ambiental e sustentável, detalhadas no regulamento de inscrição.

A submissão é feita por meio de questionário online. Cada pergunta do questionário, referente a uma prática sustentável, equivale a uma pontuação e deve ser acompanhada de documentos comprobatórios.

Benefícios

Entre os benefícios proporcionados para as empresas certificadas com o Selo Empresa Verde estão a atração de novos clientes, principalmente os que estão alinhados com as questões socioambientais; o acesso facilitado às linhas de créditos com critérios ambientais; a melhoria da reputação; a vinculação do selo a peças publicitárias e de marketing e o critério de desempate em concorrências em processo de licitação em Pernambuco. Os interessados em saber mais informações sobre a certificação podem entrar em contato através do e-mail [email protected].

