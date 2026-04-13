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VAGAS Inscrições para Programa de Jovem Aprendiz dos Correios são prorrogadas até 22 de abril Com 19 vagas reservadas para Recife, os candidatos podem se inscrever de forma gratuita

Para os jovens de 14 a 21 anos que desejam ingressar no mercado de trabalho ainda neste ano, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) prorrogou o prazo para se inscrever no Programa de Jovem Aprendiz da instituição. Agora, as inscrições gratuitas seguem até o dia 22 de abril, e o processo seletivo oferta 548 vagas em todo o Brasil.

Os jovens selecionados cumprirão um contrato de um ano, com jornada diária de 4h e receberão o salário-mínimo-hora, conforme o piso salarial de cada estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

O processo seletivo considerará critérios socioeconômicos informados no formulário eletrônico de inscrição, com prioridade para jovens em situação de vulnerabilidade social. A pontuação e as demais regras estão detalhadas no edital. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site dos Correios.

Candidatos menores de 18 anos devem ser inscritos por seu responsável legal, que deve se cadastrar no site dos Correios. Após esse cadastro, ele poderá realizar a inscrição do seu filho/tutelado no processo seletivo.

Jovens maiores de idade ou emancipados podem se inscrever diretamente, utilizando seus próprios dados, sem a necessidade de cadastro por responsável.

O edital de 2026 determina um total de 548 vagas para todos os estados, sendo que 10% são destinadas a pessoas com deficiência; 25% a candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos; 3% para indígenas; e 2% para quilombolas.

Em Pernambuco, o programa reservou 19 vagas para a Cidade do Recife: 12 vagas para ampla concorrência; 2 vagas para pessoas com deficiência (PCD); 4 vagas para pretos e pardos (PNIQ-PN); e 1 vaga destinada a indígenas e quilombolas (PNIQ-Q).

Até o momento, mais de 54 mil candidatos se cadastraram para concorrer às vagas do programa. Os jovens selecionados cumprirão jornada semanal de 20h e receberão o salário-mínimo-hora, conforme o piso salarial de cada estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.



Desde 2011, dezenas de milhares de jovens tiveram a oportunidade de ter sua primeira experiência profissional na maior empresa pública do país, com a vivência prática aliada a arcabouço teórico na forma de capacitação oferecida em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

Para outras e mais informações, acesse o site dos Correios ou o canal de informações da empresa no WhatsApp.

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