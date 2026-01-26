A- A+

INSS INSS deixará de pagar aposentadoria a quem estiver com o RG antigo Aposentados e pensionistas devem ficar atentos à substituição do RG pelo CPF como número único

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) afirmou que irá gradativamente alterar o sistema cadastral para a solicitação dos benefícios do órgão. A mudança prevê a implementação da Carteira de Identidade Nacional (CIN) como documento principal, substituindo o antigo Registro Geral (RG).

A nova identidade utiliza o CPF como número único e reúne recursos biométricos, contando com uma identificação mais segura e precisa.

No entanto a mudança acontecerá de forma gradual conforme o calendário abaixo:

Prazo de Início Regra e Exigência Ação Necessária 21 de novembro de 2025 Qualquer pedido de benefício exigirá cadastro biométrico. Aceitos: CIN, CNH ou Título de Eleitor. 1º de maio de 2026 Obrigatória a emissão da nova CIN para quem não possui biometria nos outros documentos. Emitir nova CIN caso não tenha biometria cadastrada. 1º de janeiro de 2028 A CIN passa a ser o único documento de identificação aceito pelo INSS.

Para quem já recebe aposentadoria, pensão ou outro benefício, o INSS esclarece que não há necessidade de ação imediata. Isso porque, a atualização biométrica só será solicitada em casos específicos, sempre com aviso antecipado, garantindo tempo suficiente para que o segurado regularize a situação.

