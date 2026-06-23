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INSS amplia exigência de biometria para concessão de benefícios

Exceções incluem idosos com mais de 80 anos, refugiados e outros

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INSS informou que vai ampliar a exigência de cadastro biométrico para a concessão de benefícios previdenciários e assistenciaisINSS informou que vai ampliar a exigência de cadastro biométrico para a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais - Foto: Tribunal Superior Eleitoral/Divulgação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que vai ampliar a exigência de cadastro biométrico para a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, como aposentadorias, auxílios e o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

A regra, publicada nesta terça-feira (23) no Diário Oficial da União, servirá para confirmar a concessão do benefício.

A diretriz determina a exigência do cadastro biométrico para os requerimentos de benefícios previdenciários e assistenciais realizados a partir de 21 de novembro de 2025.

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Agora, quem for realizar o pedido do benefício deverá comprovar a existência de registro biométrico em uma das seguintes bases oficiais do governo:

Pela portaria ficam dispensados da apresentação do registro biométrico:


Além disso, a portaria diz ainda que são isentos da obrigatoriedade do registro biométrico requerentes dos benefícios de salário-maternidade; benefício por incapacidade; ou pensão por morte.

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