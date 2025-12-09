Ter, 09 de Dezembro

INSS amplia para 60 dias o prazo do auxílio-doença concedido pela internet até abril

Flexibilização busca aliviar fila da perícia, que supera 1,2 milhão de segurados

Fachada do prédio do INSS em Brasília Fachada do prédio do INSS em Brasília  - Foto: Divulgação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou novas portarias que modificam, mais uma vez, as regras do auxílio-doença concedido por meio do Atestmed — sistema que permite liberar o benefício apenas com a análise do atestado médico enviado pelo Meu INSS, sem perícia presencial. A mudança mais relevante amplia, em caráter excepcional, o período máximo de afastamento de 30 para 60 dias. A medida vale pelos próximos 120 dias, até abril de 2026.

A decisão ocorre após uma série de idas e vindas no modelo de concessão exclusivamente documental. Desde 2023, o Atestmed tem sido usado como alternativa para reduzir a fila de espera da perícia médica, que continua elevada. Em outubro, 2,9 milhões de segurados aguardavam resposta a pedidos de benefícios do INSS, sendo 1,2 milhão dependentes de atendimento presencial de um perito. O tempo médio de espera é de 62 dias.

Pelas novas normas, o segurado pode somar até 60 dias de afastamento concedidos com base na análise documental, mesmo que não sejam períodos consecutivos. Encerrado o prazo de quatro meses previsto na portaria, o limite volta automaticamente aos 30 dias.

Outro texto publicado determina que o INSS passe a custear integralmente exames complementares solicitados pelos peritos, tanto nos processos de concessão quanto nas revisões e restabelecimentos de benefícios. O pagamento poderá ocorrer por reembolso ao segurado ou por meio de convênios com clínicas.

Também foi prorrogado um projeto-piloto iniciado em agosto para ampliar o atendimento digital. Entre as novidades está a possibilidade de realizar alguns serviços sem agendamento prévio no aplicativo ou site do Meu INSS.

