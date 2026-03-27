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PREVIDÊNCIA INSS amplia para junho prazo para contestar descontos indevidos em aposentadorias e pensões Prazo maior foi solicitado pela CPI que investiga possíveis fraudes em cobranças associativas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prorrogou por mais 90 dias o prazo para que aposentados e pensionistas contestem descontos associativos não autorizados em seus benefícios. A nova data passou de 20 de março para 20 de junho.

A medida foi adotada após solicitação da CPI do INSS, que vem apurando irregularidades feitas na folha de pagamento de beneficiários. A contestação é uma etapa necessário para quem deseja aderir ao acordo de ressarcimento oferecido pelo instituto.

Segundo o INSS, mais de 6,4 milhões de segurados já contestaram descontos considerados indevidos. Desses, cerca de 4,4 milhões aderiram ao acordo, o que resultou na devolução de quase R$ 3 bilhões. Outros 748 beneficiários já estão aptos a ingressar no processo de ressarcimento.

Como funciona o processo

Para reaver valores descontados entre março de 2020 e março de 2025, o segurado deve primeiro consultar sua situação por meio do aplicativo Meu INSS, da Central 135 ou nas agências dos Correios. Em seguida, é necessário registrar a contestação da cobrança.

Após a solicitação, a entidade responsável pelo desconto tem até 15 dias úteis para apresentar justificativa. Caso não haja resposta ou sejam identificadas irregularidades, como assinaturas divergentes, o sistema libera a opção para adesão ao acordo de devolução.

Uma vez aceito o ressarcimento, o valor é depositado diretamente na conta do benefício em até três dias úteis.

Pagamento automático para grupos prioritários

O INSS informou que, para públicos considerados mais vulneráveis, o processo será simplificado. Indígenas, quilombolas e idosos com mais de 80 anos terão os valores restituídos automaticamente na folha de pagamento, sem necessidade de adesão formal.

Alerta para golpes

O instituto reforça que não envia links por mensagem nem solicita dados pessoais fora dos canais oficiais. Também não há cobrança de taxas ou necessidade de intermediários para acessar o ressarcimento.

Toda a comunicação com os segurados é feita exclusivamente pelos canais oficiais, como o aplicativo Meu INSS, o site do governo federal, a Central 135 e as agências dos Correios.

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