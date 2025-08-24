Dom, 24 de Agosto

NORTE

INSS usa barcos para orientar aposentados da Amazônia sobre descontos

Equipe vai prestar informações sobre irregularidades em benefícios

PREVBarco transforma embarcações em agências flutuantes da Previdência SocialPREVBarco transforma embarcações em agências flutuantes da Previdência Social - Foto: Divulgação/INSS

Aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS e que moram em áreas de difícil acesso na Amazônia contarão com um serviço de informações prestado pelo governo federal a partir desta segunda-feira (25).

A ação, denominada PREVBarco, transforma embarcações em agências flutuantes da Previdência Social. A operação contará, nesta semana, com cinco embarcações para chegar aos locais acessíveis pelos rios.

Segundo o calendário divulgado pelo governo, são três barcos para o Estado do Amazonas (para chegar a 29 comunidades) e duas para o Pará (com previsão de atender 39 lugares).

Os barcos têm as seguintes indicações:

Manaus I – Vovó Jandira II,
Manaus II – Manaós II, 
Manaus III – Vovô Alarico, 
Belém I – Leon IV e 
Barco Santarém I – Barão do  Amazonas. 
O calendário completo de onde chegará os serviços está disponível no site do INSS. 

Segundo o INSS, mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas em todo o país podem ter sofrido descontos indevidos em seus benefícios. 

Ressarcimento
O serviço prevê que os beneficiários possam verificar se tiveram descontos irregulares, contestar imediatamente e aderir ao processo de ressarcimento para receber o dinheiro de volta.

Cada embarcação tem uma equipe com 10 servidores do INSS e do Ministério da Previdência Social, incluindo técnicos, assistentes sociais e peritos médicos. A expectativa divulgada é de atender entre 150 e 200 pessoas por dia em cada barco.

