PREVIDÊNCIA INSS começa a conceder pensão por morte de forma automática. Saiba como pedir Há 136 mil pedidos na fila do instituto. Com automatização, órgão quer liberar benefício de forma mais rápida

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a conceder pensão por morte de forma automática este mês. O processo visa a dar mais celeridade na análise do benefício, que ocupa o terceiro lugar na fila de requerimentos do órgão.

Do 1,2 milhão de pedidos acumulados (sem contar aqueles referentes a benefícios que dependem de perícia, como o auxílio-doença) em abril, 136 mil eram solicitações de pensão por morte, o que corresponde a 10,8% do total.

O primeiro pedido de pensão por morte foi liberado de forma automática a um segurado do Rio de Janeiro na sexta-feira. Na automação da análise, o INSS utiliza os dados que já estão nos sistemas da Previdência Social e confere com as informações fornecidas pelo cidadão na hora do pedido.

Dados que constam da base de informações de outros órgãos também são usados na averiguação. Assim, o requerimento é concluído mais rapidamente.

As maiores filas do INSS em abril

Veja o número de pedidos acumulados por benefício.

BPC-Loas - 434.773

Aposentadoria por idade - 254.629

Pensão por morte - 136.837

Aposentadoria por tempo de contribuição - 131.977

Salário maternidade - 126.619

Auxílio por incapacidade temporária previdenciária (pós-perícia) - 84.827

Auxílio Reclusão - 9.666

Auxílio inclusão - 3.834

Benefício assistência ao trabalhador portuário avulso - 477

Pensão mensal vitalícia (Síndrome da Talidomida) - 126

Síndrome congênita do Zika Vírus - 83

Pecúlio especial de aposentados e filiados à Previdência Social com mais de 60 anos - 65

*Os dados não incluem pedidos de benefícios que dependem de perícia médica, como auxílio doença

A pensão por morte urbana é o benefício voltado aos dependentes dos segurados do instituto que vivem em áreas urbanas. O pedido pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS.

Veja como:

Como pedir o benefício?

Entre no aplicativo ou site Meu INSS e faça o login. Depois, clique no botão “Novo pedido” e digite o nome do serviço ou do benefício e escolha a opção desejada. Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções fornecidas.

Quais documentos são necessários?

O sistema pede os números de CPF da pessoa falecida e dos dependentes. Documentos que comprovem tempo de contribuição e documentos dos dependentes também podem ser solicitados.

É possível fazer o pedido por procuração?

Se quem fizer o pedido for procurador ou representante legal, é preciso apresentar uma procuração ou um termo de representação legal, assim como um documento de identificação com foto.

Como acompanhar a resposta?

Para acompanhar e receber a resposta do processo, basta acessar o aplicativo ou o site Meu INSS e clicar no botão “Consultar pedidos”. Depois, basta procurar o processo na lista e clicar em “Detalhes” para ver as informações e o andamento do processo.

