INSS começa a devolver nesta segunda (26) descontos feitos em abril; veja calendário

A- A+

Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram desconto de contribuição a favor de entidades sindicais e associações no valor do benefício em abril terão os valores devolvidos a partir desta segunda-feira. Serão reembolsados, ao todo, R$ 292 milhões. Isso vale tanto para descontos indevidos quanto para deduções autorizadas.

Em abril, após a operação da Polícia Federal apontar fraudes contra aposentados, descontos não autorizados pelos beneficiários, o INSS decidiu reter todos os valores descontados e não repassar às entidades. Como a folha de pagamento de benefícios de abril já estava em processamento, a devolução ficou para o pagamento da folha de maio, entre os dias 26 e 6 de junho.





O beneficiário não precisa tomar nenhuma providência. O crédito será automático na mesma conta bancária que recebe o benefício. A data exata da devolução depende do valor do benefício (igual ou maior que um salário-mínimo) e do último algarismo do número de Benefício (NB).

Veja o calendário



Quem ganha até um salário mínimo

Final Data

1 26 de maio

2 27 de maio

3 28 de maio

4 29 de maio

5 30 de maio

6 2 de junho

7 3 de junho

8 4 de junho

9 5 de junho

0 6 de junho

Fonte: INSS



Quem ganha acima de um salário mínimo

Finais Data

1 e 6 2 de junho

2 e 7 3 de junho

3 e 8 4 de junho

4 e 9 5 de junho

5 e 0 6 de junho

Fonte: INSS



Descontos anteriores a abril

Para reaver o valor de mensalidades associativas antigas, o aposentado ou pensionista deverá informar ao INSS caso não reconheça que tenha autorizado o débito em folha. O pedido deve ser feito pelo Meu INSS (aplicativo ou site) ou pelo telefone 135.

O INSS vai acionar a entidade para que comprove a autorização. Caso não haja comprovação, a entidade deverá devolver os recursos ao Instituto, que posteriormente fará o repasse ao beneficiário. A devolução será feita pelo INSS, pelo mesmo meio que faz os pagamentos regulares – seja conta bancária ou cartão magnético.

Veja também