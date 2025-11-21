Sex, 21 de Novembro

PREVIDÊNCIA

INSS começa a exigir biometria para concessão de aposentadorias e BPC. Saiba como fazer

Para ter a liberação dos benefícios, o cidadão precisará emitir ao menos um dos documentos que alimentam base de biometria do governo

Fachada do prédio do INSS em Brasília Fachada do prédio do INSS em Brasília  - Foto: Divulgação/INSS

A partir desta sexta-feira (21), o governo federal passa a exigir o cadastramento biométrico de quem pedir a concessão ou a renovação de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os caminhos para registrar a biometria serão as emissões da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do título de eleitor gerido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Neste primeiro momento, o cadastramento biométrico começou a ser exigido apenas para quem der entrada em um pedido de aposentadoria ou de Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) — neste último caso, a biometria será exigida tanto no requerimento inicial quanto na renovação (quando o beneficiário atualiza seus dados no CadÚnico).

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), a biometria também passou a ser exigência em todos os demais benefícios da seguridade social, com exceção de alguns — detalhados ao longo desta matéria — que só entrarão na obrigatoriedade em uma data posterior.

Todas as pessoas que já emitiram a nova identidade, CNH e título eleitor com biometria podem requerer normalmente esses benefícios. Veja abaixo o passo a passo de como emitir cada um desses documentos:

Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Título de eleitor

Biometria obrigatória para outros benefícios
A biometria ainda não está sendo exigida nesta sexta-feira para quem precisar da concessão ou da renovação do salário-maternidade, benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), pensão por morte, seguro-desemprego, abono salarial so PIS/Pasep e Bolsa Família.

Para esses benefícios, o cadastro biométrico será obrigatório somente a partir de 1º de maio de 2026. Vale frisar que quem chegar a essa data sem biometria cadastrada só poderá solicitar um novo benefício após emitir a nova identidade (CIN).

Nessa ocasião, as emissões de CNH e título de eleitor continuarão válidas como forma de registrar a biometria somente para habilitar solicitações de renovação de benefícios.

Unificação da base de cadastro biométrico
Até 1º de janeiro de 2028, o governo vai passar a aceitar apenas a emissão da nova identidade como forma de cadastrar a biometria em seu sistema.

Mesmo quem já tem biometria registrada na CNH ou no título de eleitor precisará obrigatoriamente apresentar tirar a CIN para conseguir renovar ou realizar qualquer procedimento de manutenção de um benefício. A unificação da biometria por meio dos procedimentos de emissão da nova identidade será feita de forma gradual, de acordo com o calendário abaixo:

