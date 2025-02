A- A+

BRASIL INSS começa a pagar aposentadoria de fevereiro; veja como ficam pagamentos com feriado do Carnaval Parte dos aposentados e dos pensionistas vai receber somente a partir de 6 de março

Os pagamentos de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS) para aposentados e pensionistas — referentes ao mês de fevereiro — começam a ser feitos nesta segunda-feira para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.518). Os primeiros a receber serão os que têm cartões de pagamento de final 1. Na terça-feira, será a vez dos que têm final 2, e assim por diante.

No entanto vale lembrar que haverá um intervalo nos depósitos durante o período do carnaval, que este ano vai de 1º a 5 de março.



Aqueles que ganham mais do que o piso nacional vão receber seus pagamentos somente a partir de 6 de março.



O mesmo valerá para quem ganha o mínimo, mas tem o cartão do benefício com finais 6, 7, 8, 9 ou 0.

O INSS paga, mensalmente, mais de 40 milhões de benefícios — sendo que 28,2 milhões recebem até um salário mínimo e 12,3 milhões ganham acima do piso.

Os segurados podem conferir as datas de recebimento a partir do número final do cartão do benefício, desconsiderando o último dígito que fica após o traço. Normalmente, o calendário de pagamento ocorre ao longo de dez dias úteis seguidos. Mas como os bancos não funcionam durante o carnaval, as datas dos depósitos foram ajustadas.

Confira os calendários:

Pagamento de benefícios de fevereiro para quem ganha até um salário mínimo:

Final 1 — 24 de fevereiro

Final 2 — 25 de fevereiro

Final 3 — 26 de fevereiro

Final 4 — 27 de fevereiro

Final 5 — 28 de fevereiro

Final 6 — 6 de março

Final 7 — 7 de março

Final 8 — 10 de março

Final 9 — 11 de março

Final 0 - 12 de março

Pagamento de benefícios de fevereiro para quem ganha acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6 — 6 de março

Finais 2 e 7 — 7 de março

Finais 3 e 8 — 10 de março

Finais 4 e 9 — 11 de março

Finais 5 e 0 — 12 de março

Como consultar os valores

Para consultar o valor a receber, o segurado pode acessar o aplicativo ou o site Meu INSS.



Quem não tem acesso à internet pode ligar para a central telefônica 135, Ao ligar, basta informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O atendimento é feito segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Agências fechadas

De acordo com o INSS, o calendário deste ano já foi pensado levando o feriado de carnaval em consideração.

As agências do INSS estarão fechadas nos dias 3 e 4 de março, e na manhã da Quarta-Feira de Cinzas, dia 5. O atendimento retorna a partir das 14h no dia 5, mas apenas para quem tem agendamento.

Neste período de folia, os atendimentos podem ser feitos pelos canais remotos, como o site e aplicativo, e também por telefone, na Central 135. No dia 6, as agências voltam a funcionar normalmente.

Veja também