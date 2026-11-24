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SEGURO SOCIAL INSS começa a pagar décimo terceiro salário nesta terça-feira (24) Instituto também vai depositar benefícios e auxílios de novembro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a depositar, nesta terça-feira (24), os benefícios e auxílios referentes a novembro, além da parcela única do décimo terceiro salário para quem passou a receber o abono anual depois de abril deste ano. Os depósitos seguem até o dia 7 de dezembro.

Este ano, o INSS antecipou o pagamento do décimo terceiro salário para quem já recebia benefício até abril. Nesses casos, o abono anual foi pago em duas parcelas, entre o fim de abril e o início de junho. Quem obteve o direito ao benefício após esse período, receberá o valor em uma única parcela.

Têm direito ao décimo terceiro salário os segurados do INSS que já recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.

Idosos e pessoas de baixa renda com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não têm direito ao abono anual porque o BPC é um auxílio assistencial e não previdenciário.

Em nota, o INSS advertiu que é de extrema importância que os beneficiários estejam atentos ao dia em que irão receber.

Para verificar a data de pagamento, o cidadão deve checar o número final de seu cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 0108-4, o dígito final a ser considerado é o 8, enquanto o 4 deve ser ignorado.

Os pagamentos seguirão o seguinte cronograma:

Até um salário mínimo (R$ 1.621,00) mensal: depósitos começam nesta terça-feira (24) para cartão com final 1, e terminam em 7 de dezembro, para final 0.

depósitos começam nesta terça-feira (24) para cartão com final 1, e terminam em 7 de dezembro, para final 0. Acima de um salário mínimo: depósitos começam em 1º de dezembro, para finais 1 e 6, e seguem até 7 de dezembro, para finais 5 e 0.

Para conferir o número do benefício, basta acessar o site ou aplicativo Meu INSS, na opção “Extrato de Pagamento”, ou ligar gratuitamente para a Central 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Confira, abaixo, o calendário de novembro:

Benefícios de até um salário mínimo

Final 1: 24 de novembro

24 de novembro Final 2: 25 de novembro

25 de novembro Final 3: 26 de novembro

26 de novembro Final 4: 27 de novembro

27 de novembro Final 5: 30 de novembro

30 de novembro Final 6: 1º de dezembro

1º de dezembro Final 7: 2 de dezembro

2 de dezembro Final 8: 3 de dezembro

3 de dezembro Final 9: 4 de dezembro

4 de dezembro Final 0: 7 de dezembro

Benefícios acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 1º de dezembro

1º de dezembro Finais 2 e 7: 2 de dezembro

2 de dezembro Finais 3 e 8: 3 de dezembro

3 de dezembro Finais 4 e 9: 4 de dezembro

4 de dezembro Finais 5 e 0: 7 de dezembro

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