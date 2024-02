INSS começa a pagar os benefícios de fevereiro para quem ganha um salário mínimo nesta sexta (23)

A- A+

Os pagamentos dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam nesta sexta-feira, dia 23 de fevereiro.



Os segurados que recebem até um salário mínimo (R$ 1.412) são os primeiros a receber, seguindo um calendário baseado no número final do cartão de pagamento, antes do traço.

Os demais beneficiários, que ganham mais que o piso nacional, só recebem seus pagamentos no dia 1º de março.

Os pagamentos de todos os benefícios pagos pelo INSS, incluindo aposentadorias, pensões e auxílios, serão concluídos até o dia 7 de março, abrangendo um total de 39.378.167 segurados.

Para os segurados que ganham até 1 salário mínimo

Final 1: 23 de fevereiro

Final 2: 26 de fevereiro

Final 3: 27 de fevereiro

Final 4: 28 de fevereiro

Final 5: 29 de fevereiro

Final 6: 1º de março

Final 7: 4 de março

Final 8: 5 de março

Final 9: 6 de março

Final 0: 7 de março

Para quem ganha mais que o piso nacional

Finais 1 e 6: 1º de março

Finais 2 e 7: 4 de março

Finais 3 e 8: 5 de março

Finais 4 e 9: 6 de março

Finais 5 e 0: 7 de março





