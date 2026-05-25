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INSS começa a pagar segunda parcela do décimo terceiro de aposentados e pensionistas

Só nesta parcela serão injetados R$39 bilhões, segundo o instituto

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A consulta pode ser realizada pelo app Meu INSS A consulta pode ser realizada pelo app Meu INSS  - Foto: INSS/Divulgação

Começam nesta segunda-feira os pagamentos da segunda parcela do 13º salário de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS).

É possível consultar os valores a partir do site e do aplicativo Meu INSS. O instituto está antecipando, ao todo, o abono referente a cerca de 35,2 milhões de benefícios nos meses de abril e maio.

Os depósitos da primeira parcela, que correspondeu a 50% do valor, foram pagos até o dia 8 de maio. A segunda, referente à diferença, será paga de 25 de maio a 8 de junho. Nos dois casos, o depósito ocorre junto com os benefícios de abril e maio (veja o calendário abaixo).

Segundo o INSS, a antecipação já injetou cerca de R$ 39 bilhões em abril, na primeira parcela, e agora outros R$ 39 bilhões serão injetados na segunda parcela, em maio, totalizando R$78,2 bilhões.

Terão direito à antecipação do 13º os beneficiários que receberam, em 2026, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

 

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Não têm direito ao 13º salário os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos com mais de 65 anos e a pessoas com deficiência de baixa renda, além dos que recebem a Renda Mensal Vitalícia.

Veja o calendário de pagamentos
A data de pagamento leva em conta o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador (após o traço). Confira:

Para quem recebe até 1 salário mínimo:

Final do NIS: 1 - pagamentos em 24/4 e 25/5

Final do NIS: 2 - pagamentos em 27/4 e 26/5

Final do NIS: 3 - pagamentos em 28/4 e 27/5

Final do NIS: 4 - pagamentos em 29/4 e 28/5

Final do NIS: 5 - pagamentos em 30/4 e 29/5

Final do NIS: 6 - pagamentos em 4/5 e 1/6

Final do NIS: 7 - pagamentos em 5/5 e 2/6

Final do NIS: 8 - pagamentos em 6/5 e 3/6

Final do NIS: 9 - pagamentos em 7/5 e 5/6

Final do NIS: 0 - pagamentos em 8/5 e 8/6

Para quem recebe mais do que 1 salário mínimo:

Final do NIS: 1 e 6 - pagamentos em 4/5 e 1/6

Final do NIS: 2 e 7 - pagamentos em 5/5 e 2/6

Final do NIS: 3 e 8 - pagamentos em 6/5 e 3/6

Final do NIS: 4 e 9 - pagamentos em 7/5 e 5/6

Final do NIS: 5 e 0 - pagamentos em 8/5 e 8/6

Como consultar o valor

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS

Clique em "Entrar com gov.br" e faça login

No menu, selecione "Extrato de Pagamento"

Clique em "Baixar PDF" para obter o documento do INSS

Quem não possui acesso à internet pode ligar para a central telefônica 135. Ao ligar, basta informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O atendimento é realizado de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

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