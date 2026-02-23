Seg, 23 de Fevereiro

INSS começa nesta segunda (23) os pagamentos de fevereiro; confira prazos

Beneficiários com finais de cartão de um a nove devem ficar atentos ao cronograma oficial

Fachada do prédio do INSS em Brasília Fachada do prédio do INSS em Brasília  - Foto: Divulgação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), começa a pagar, nesta segunda-feira (23), benefícios e auxílios referentes ao mês de fevereiro. As datas seguem o calendário de pagamento, divulgado no fim do ano passado.

Os beneficiários precisar estar atentos ao dia que irão receber. Para verificar a data de pagamento, o cidadão deve verificar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 0108-4, o dígito final a ser considerado é o 8.

Os pagamentos de até um salário mínimo começam nesta segunda-feira (23) e estão previstos para terminarem no dia 6 de março. Os benefícios acima de um salário mínimo começarão a ser pagos no dia 2 de março e também estão previstos para encerrarem no dia 6.

Seguem abaixo todas as datas:

Calendário de Pagamentos do INSS
Final do Benefício Data de Pagamento
FINAL 1 23 de Fevereiro
FINAL 2 24 de Fevereiro
FINAL 3 25 de Fevereiro
FINAL 4 26 de Fevereiro
FINAL 5 27 de Fevereiro
FINAL 6 02 de Março
FINAL 7 03 de Março
FINAL 8 04 de Março
FINAL 9 05 de Março
FINAL 0 06 de Março
Acima de 1 Salário Mínimo
FINAL 1 E 6 02 de Março
FINAL 2 E 7 03 de Março
FINAL 3 E 8 04 de Março
FINAL 4 E 9 05 de Março
FINAL 5 E 0 06 de Março


Para consultar o número do cartão do benefício, acesse o site ou aplicativo Meu INSS, e clique no serviço “extrato de pagamento”. Também é possível obter a informação pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

