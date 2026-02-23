INSS começa nesta segunda (23) os pagamentos de fevereiro; confira prazos
Beneficiários com finais de cartão de um a nove devem ficar atentos ao cronograma oficial
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), começa a pagar, nesta segunda-feira (23), benefícios e auxílios referentes ao mês de fevereiro. As datas seguem o calendário de pagamento, divulgado no fim do ano passado.
Os beneficiários precisar estar atentos ao dia que irão receber. Para verificar a data de pagamento, o cidadão deve verificar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 0108-4, o dígito final a ser considerado é o 8.
Leia também
• Feirão Limpa Nome começa nesta segunda (23) com descontos de até 99%; saiba como negociar dívidas
• Calendário Bolsa Família 2026 fevereiro: pagamentos entram na última semana; veja quem recebe
Os pagamentos de até um salário mínimo começam nesta segunda-feira (23) e estão previstos para terminarem no dia 6 de março. Os benefícios acima de um salário mínimo começarão a ser pagos no dia 2 de março e também estão previstos para encerrarem no dia 6.
Seguem abaixo todas as datas:
|Final do Benefício
|Data de Pagamento
|FINAL 1
|23 de Fevereiro
|FINAL 2
|24 de Fevereiro
|FINAL 3
|25 de Fevereiro
|FINAL 4
|26 de Fevereiro
|FINAL 5
|27 de Fevereiro
|FINAL 6
|02 de Março
|FINAL 7
|03 de Março
|FINAL 8
|04 de Março
|FINAL 9
|05 de Março
|FINAL 0
|06 de Março
|Acima de 1 Salário Mínimo
|FINAL 1 E 6
|02 de Março
|FINAL 2 E 7
|03 de Março
|FINAL 3 E 8
|04 de Março
|FINAL 4 E 9
|05 de Março
|FINAL 5 E 0
|06 de Março
Para consultar o número do cartão do benefício, acesse o site ou aplicativo Meu INSS, e clique no serviço “extrato de pagamento”. Também é possível obter a informação pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.