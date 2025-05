INSS: devoluções de descontos indevidos começam em julho; valor médio cobrado foi de R$ 48

Os aposentados e pensionistas do INSS que sofreram descontos indevidos em seus benefícios devem começar a receber os valores de volta a partir da folha de pagamento de julho.

Segundo o presidente da autarquia, Gilberto Waller, os primeiros pagamentos serão destinados a quem já contestou os débitos e cujos valores foram devolvidos pelas associações diretamente ao INSS.

O pagamento não ocorrerá em junho porque a folha do mês já foi fechada. Além disso, o INSS informa que há etapas obrigatórias antes da devolução.

Após a contestação do segurado, o INSS notifica a entidade responsável pelo desconto, que terá até 15 dias úteis para comprovar a regularidade da cobrança. Caso a entidade não comprove a autorização, deve devolver os valores ao instituto, que então repassa ao beneficiário.

— O que eu posso garantir? Vai ser muito mais rápido do que vocês imaginam. A ideia, a determinação, o que todo mundo está trabalhando é que em 2026 a gente não converse mais sobre desconto associativo — afirmou Waller.

Até o momento, 2,3 milhões de beneficiários afirmaram que não autorizaram os descontos. Segundo o presidente, a média das cobranças indevidas é de R$ 48, mas muitas vítimas relataram valores entre R$ 20 e R$ 24 e descontos iniciados há menos de dois anos.

— A maioria das pessoas que estão reclamando que não tiveram o desconto ou não autorizaram, tiveram pouco tempo de desconto. Não chegou a dois anos. Eles ingressaram, nesse sistema criminoso nos últimos dois anos. Com um valor menor do que a média, a média de desconto é R$ 48. A maioria dessas instituições descontavam um valor de cerca de R$ 20, R$ 24,ou seja, o montante é menor do que aquele projetado anteriormente.