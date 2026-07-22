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Economia INSS divulga calendário de pagamentos de 2026; veja quando será depositado o benefício Primeiros depósitos começam em 26 de janeiro; cronograma atende cerca de 35 milhões de segurados

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos de aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais para 2026. O cronograma contempla cerca de 35 milhões de segurados em todo o país e permite que aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios organizem o recebimento dos valores ao longo do ano.

Assim como nos anos anteriores, os depósitos serão realizados conforme o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador. Os pagamentos continuam divididos em dois grupos: segurados que recebem até um salário mínimo e aqueles com renda superior ao piso nacional.

Para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, o primeiro ciclo de pagamentos terá início em 26 de janeiro e seguirá até 6 de fevereiro. Nos meses seguintes, os depósitos ocorrerão entre 23 de fevereiro e 6 de março, 26 de março e 8 de abril, 24 de abril e 8 de maio, 26 de maio e 5 de junho, 25 de junho e 7 de julho, 27 de julho e 7 de agosto, 26 de agosto e 8 de setembro, 25 de setembro e 7 de outubro, 27 de outubro e 9 de novembro, 25 de novembro e 7 de dezembro e, por fim, entre 22 de dezembro de 2026 e 8 de janeiro de 2027.

Já os segurados que recebem acima de um salário mínimo terão os pagamentos concentrados nos cinco primeiros dias úteis de cada mês. O primeiro lote será depositado entre 2 e 6 de fevereiro. Na sequência, os pagamentos ocorrerão entre 2 e 6 de março, 2 e 8 de abril, 4 e 8 de maio, 1º e 5 de junho, 1º e 7 de julho, 3 e 7 de agosto, 1º e 8 de setembro, 1º e 7 de outubro, 3 e 9 de novembro, 1º e 7 de dezembro e, referente à folha de dezembro, entre 4 e 8 de janeiro de 2027.

Segundo o INSS, a divisão do calendário busca organizar o fluxo de pagamentos e reduzir a sobrecarga nas agências bancárias durante os períodos de liberação dos benefícios.

Os segurados podem consultar a data exata do depósito, o valor a receber e o extrato de pagamento por meio do aplicativo ou do portal Meu INSS, utilizando a conta Gov.br. As informações também estão disponíveis na Central de Atendimento 135, que oferece atendimento eletrônico 24 horas por dia e atendimento humano em horário comercial.

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