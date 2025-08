INSS divulga calendário de pagamentos para agosto e setembro

A- A+

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai iniciar os pagamentos do mês de agosto a partir do dia 23. O pagamento acontece em lotes, seguindo o número final do benefício e a renda mensal como critérios.

Os segurados do INSS que recebem até um salário mínimo e têm número final do benefício entre 1 e 5 receberão seus pagamentos nos últimos cinco dias úteis de agosto. Já aqueles com final entre 6 e 9, além dos que terminam em 0, terão o pagamento creditado nos primeiros cinco dias úteis de setembro, junto com os beneficiários que recebem valores acima do salário mínimo.

Na prática, os depósitos para quem ganha até um salário mínimo ocorrerão entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro. Para quem recebe acima do piso nacional, o calendário de pagamentos será entre os dias 1º e 5 de setembro.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

Final 1: 25 de agosto

Final 2: 26 de agosto

Final 3: 27 de agosto

Final 4: 28 de agosto

Final 5: 29 de agosto

Final 6: 1º de setembro

Final 7: 2 de setembro

Final 8: 3 de setembro

Final 9: 4 de setembro

Final 0: 5 de setembro

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 1º de setembro

Finais 2 e 7: 2 de setembro

Finais 3 e 8: 3 de setembro

Finais 4 e 9: 4 de setembro

Finais 5 e 0: 5 de setembro

