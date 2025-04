INSS divulga orientação sobre como identificar desconto ilegal e pedir o dinheiro de volta

A- A+

O INSS divulgou, na tarde desta quinta-feira, procedimentos sobre como saber se houve desconto de mensalidade associativa e como pedir o ressarcimento em caso de pagamento ilegal.

O governo federal vai ressarcir "integralmente" os valores que foram descontados de forma ilegal de aposentados e pensionistas do INSS, disseram nesta quinta-feira o ministro da Controladoria Geral da União, Vinicius Marques de Carvalho, e a diretora de Orçamentos e Finanças e Logística do órgão, Débora Floriano.

Nesta quarta, a Polícia Federal (PF) e da CGU deflagraram operação para combater descontos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Previsto em legislação, o desconto necessita de prévia autorização para ser realizado. Entenda a seguir como pedir o dinheiro de volta em caso de cobrança indevida.

Como pedir o ressarcimento?

A devolução dos valores é feita diretamente pela entidade. É preciso entrar em contato através do telefone 0800, que aparece ao lado do nome da entidade no contracheque.

Também é importante que seja registrada denúncia sobre descontos não autorizados de associações ou entidades no Portal do Consumidor ( www.consumidor.gov.br/) e na Ouvidoria do INSS, através da Plataforma Fala BR ( falabr.cgu.gov.br/web/home).

"Em breve mais informações serão repassadas a fim de orientar os beneficiários sobre tais procedimentos", disse o INSS.

Como pedir a exclusão do desconto?

Confira a seguir, como fazer para pedir a exclusão do débito de forma automática pelo Meu INSS. Vale ressaltar que agora já é possível que o aposentado busque o serviço por voz caso tenha dificuldades com utilização de tecnologias.

Acesse o Meu INSS com login e senha.

Na página inicial selecione Novo pedido.

No campo de busca (onde tem a lupa) escreva Excluir mensalidade.

Vão aparecer opções, selecione Excluir mensalidade de associação ou sindicato no benefício.

Clique em Atualizar para conferir e atualizar seus dados, se necessário.

Após atualizar os dados, selecione Avançar.

Leia as instruções e escolha Avançar.

Informe os dados solicitados e clique em Avançar.

Anexe os documentos (se for necessário) e vá em Avançar.

Selecione a agência de relacionamento com o INSS e escolha Avançar.

Confira os dados informados no requerimento.

Clique em Declaro que li e concordo com as informações acima e clique em Avançar.

Como identificar se houve desconto ilegal?

Para saber se houve desconto, é necessário consultar a conta no portal Gov.br e verificar o campo de extrato de benefício no aplicativo ou site do Meu INSS.

O extrato deve mostrar todos os descontos feitos na aposentadoria do segurado, identificando se foi por mensalidade associativa ou crédito consignado. Veja abaixo:

Acesse o aplicativo ou site Meu INSS

Faça login com CPF e senha do Gov.br

Na página inicial, clique em "Extrato de benefício"

Depois, clique sobre o número do seu benefício

Será aberto o extrato com informações sobre o valor do benefício e eventuais descontos.

Como funciona o desconto ilegal?

Segundo os investigadores, o esquema funcionaria assim: as entidades descontavam parte irregularmente de mensalidades associativas — que são pagamentos recorrentes — aplicadas sobre benefícios previdenciários. Esses descontos não teriam sido autorizados pelos aposentados.

O desconto não autorizado pode acontecer por meio de acesso aos dados sigilosos de aposentadorias e pensões dos segurados. A prática também pode acontecer por meio da fraude da assinatura eletrônica e documentação de filiação do segurado a uma entidade como associações e sindicatos.

