Restituição

INSS e Banco BMG firmam acordo para ajustar empréstimos e devolver valores pagos indevidamente

Iniciativa prevê a restituição de mais de R$ 7 milhões aos beneficiários do INSS

Fachada do prédio administração central INSS Fachada do prédio administração central INSS  - Foto: Rafael Carvalho

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) firmou um Termo de Compromisso com o Banco BMG S.A. O objetivo é ajustar os procedimentos da instituição financeira no empréstimo consignado para beneficiários da Previdência Social.

O acordo também prevê a restituição de mais de R$ 7 milhões cobrados indevidamente de cerca de 100 mil segurados. O ressarcimento será efetuado por meio do abatimento na fatura do beneficiário.

Além da devolução dos valores, o Banco BMG assumiu uma série de compromissos para garantir a transparência e a legalidade em futuras operações. Entre as obrigações destacam-se:

O BMG também se comprometeu a não compartilhar ou transferir dados pessoais a terceiros ou correspondentes bancários, exceto nas hipóteses expressamente autorizadas.

O Termo de Compromisso possui vigência por prazo indeterminado, e seu descumprimento poderá acarretar sanções.

