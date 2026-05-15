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Previdência INSS Empresas já está disponível O novo dispositivo permite que as empresas empregadoras consultem os afastamentos de seus empregados durante a vigência do vínculo empregatício

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibilizou nesta sexta-feira (15) a ferramenta INSS Empresa, que substitui o sistema Conadem (Consulta Auxílio-Doença por Empresas). O novo dispositivo permite que as empresas empregadoras consultem os afastamentos de seus empregados durante a vigência do vínculo empregatício.

De acordo com informações do INSS, a nova ferramenta possui interface mais intuitiva e amigável e oferece informações mais completas (dados desde 2019) em tempo real, com atualizações imediatas. Para acessar o INSS Empresa é exigida autenticação de conta gov.br, com uso de certificado digital de pessoa jurídica.

No sistema, o empregador pode consultar dados do benefício como o número, a espécie e a situação, além das datas do requerimento, do início, do despacho e da cessação (quando houver). No caso de benefícios por incapacidade (antigo auxílio-doença e aposentadoria por invalidez), também são apresentadas a data da última avaliação, a conclusão da perícia médica e a existência de nexo técnico, quando for o caso.

Acesso

A ferramenta pode ser acessada por meio do site empresa.inss.gov.br. O responsável pelo uso do certificado digital deve realizar a autenticação com conta gov.br, utilizando certificado digital de pessoa jurídica. O INSS lembra que são aceitos certificados digitais de pessoa jurídica do tipo A1 ou A3, emitidos por autoridades certificadoras credenciadas pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). Não é permitido o uso de certificado em nuvem.

Após o acesso, o responsável pelo certificado digital de pessoa jurídica poderá, se desejar, autorizar representante para visualizar as informações disponíveis no sistema. As pessoas autorizadas poderão acessar o INSS Empresa por meio de sua conta gov.br, utilizando CPF e senha, desde que possuam nível de confiabilidade prata ou ouro.

*Com informações da assessoria de imprensa

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