INSS: entenda como funciona, para que serve e como cancelar desconto em aposentadorias e pensões

A Polícia Federal (PF) e a Controladoria Geral da União ( CGU) deflagraram operação, nesta quarta-feira, contra descontos indevidos em aposentadorias e pensões pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS). Previsto em legislação, o desconto necessita de prévia autorização para ser realizado. Entenda a seguir como funciona e para que serve esta operação.

O que é o desconto de mensalidades do INSS?

O desconto da folha de pagamentos do INSS em favor de entidades, como associações e sindicatos, é previsto em lei editada em 1991. A legislação prevê que essa mensalidade associativa só pode ser cobrada com autorização prévia de segurados.

Para que serve?

O segurado que assim quiser pode optar por ter parcelas de suas mensalidades descontadas por entidades, que oferecem em troca benefícios como auxílios funerários, odontológicos e psicológicos, consultoria jurídica e academia.





Descontos indevidos

No entanto, descontos indevidos são uma prática registrada ao longo de todos os governos. Para tentar sanar este problema, em 2019 foi editada uma medida provisória (MP), transformada em lei, que exigia que os descontos fossem revalidados pelas entidades recebedoras a cada três anos.

Com pressão de entidades sobre o Congresso, contudo, em agosto de 2022, essa exigência foi revogada por um trecho de outra MP.

Segundo dados do INSS, em dezembro de 2024, havia 41 entidades conveniadas que receberam R$ 290,8 milhões naquele mês. Elas informaram um universo de 7,263 milhões de filiados.

Do total, 11 estão citadas na operação Sem Desconto da Polícia Federal, deflagrada nesta quarta-feira e investiga irregularidades nos convênios.

Como funciona o desconto ilegal?

Segundo os investigadores, o esquema funcionaria assim: as entidades descontavam irregularmente parte de mensalidades associativas — que são pagamentos recorrentes — aplicadas sobre benefícios previdenciários. Esses descontos não teriam sido autorizados pelos aposentados.

O desconto não autorizado pode acontecer por meio de acesso aos dados sigilosos de aposentadorias e pensões dos segurados. A prática também pode acontecer por meio da fraude da assinatura eletrônica e documentação de filiação do segurado à uma entidade como associações e sindicatos.

Como conferir se há desconto ilegal?

Para saber se houve desconto, é necessário acessar a conta no portal Gov.br e acessar o campo de extrato de benefício no aplicativo ou site do Meu INSS.

O extrato deve mostrar todos os descontos feitos na aposentadoria do segurado, identificando se foi por mensalidade associativa ou crédito consignado.Veja abaixo:

Acesse o aplicativo ou site Meu INSS

Faça login com CPF e senha do Gov.br

Na página inicial, clique em "Extrato de benefício"

Depois, clique sobre o número do seu benefício

Será aberto o extrato com informações sobre o valor do benefício e eventuais descontos.

E se houver um desconto não autorizado?

Caso não reconheça o desconto realizado no benefício, o segurado deve acessar o site ou aplicato do Meu INSS ou pela Central 135 e solicitar o serviço "excluir mensalidade associativa". Confira o passo a passo:

Entre no Meu INSS (site gov.br/meuinss ou aplicativo para celular)

Faça login com CPF e senha do Gov.br

Vá em "Serviços", em "Mais acessados"

Clique no botão "Novo pedido"

Digite no campo de busca "Excluir mensalidade"

Clique no nome do serviço/benefício

Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções

Como evitar novos descontos?

O Meu INSS também possibilita o serviço de bloqueio de novos descontos em seu site e aplicativo. Veja abaixo:

Acesse o Meu INSS (site gov.br/meuinss ou aplicativo para celular)

Faça o login pelo CPF e a senha da sua conta Gov.br

No campo de pesquisa da página inicial, digite "solicitar bloqueio ou desbloqueio de mensalidade"

Na lista, clique no nome do serviço/benefício

Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções

