Benefício INSS: entenda o reajuste no 13º de aposentados e pensionistas O valor será atualizado conforme ajuste no salário mínimo e beneficiários aguardam a antecipação do pagamento

Conforme os últimos anos, o Governo Federal deve antecipar o 13º de aposentados e pensionistas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A expectativa é acompanhada pelo aumento no valor recebido pelos beneficiários, que segue o salário mínimo vigente naquele ano.

O valor do salário mínimo para 2025 foi definido em R$ 1.518,00, após aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no final de 2024. Essa atualização afeta milhões de beneficiários do INSS, que passarão a receber esse valor como base de pagamento.

O reajuste tem dois objetivos principais: proteger o poder de compra dos trabalhadores diante do aumento dos preços e estimular a economia, já que o salário mínimo influencia diretamente o consumo, os benefícios sociais e os acordos salariais em diferentes categorias profissionais.

Calendário

Mesmo sem o calendário oficial divulgado, o governo deve seguir as datas exercidas nos últimos anos, com a primeira parcela sendo depositada no mês de abril. Caso não, as parcelas começarão a ser pagas no mês de agosto.

De acordo com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, o pagamento "deve ficar entre essas duas janelas".

