MUTIRÃO

INSS faz mutirão com quase 19 mil perícias médicas no fim de semana

Cerca de seis mil vagas ainda estão disponíveis

Quase 19 mil pessoas terão perícia médica antecipada em mutirão deste fim de semanaQuase 19 mil pessoas terão perícia médica antecipada em mutirão deste fim de semana - Foto: Gov.br

O Ministério da Previdência Social realizará neste sábado, 6, e no domingo, 7, um mutirão em 92 agências da Previdência Social de 22 Estados e do Distrito Federal. Ao todo, serão realizadas 18.868 perícias médicas, das quais mais de 13 mil estão agendadas, o que deve contribuir para a redução da fila de espera.

Como participar?
Os beneficiários que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato com a Central de Atendimento, pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou acessar o serviço Meu INSS, tanto no aplicativo para celular quanto no site.

"Ao confirmar o agendamento da avaliação médico pericial, o requerente deverá comparecer à agência no dia e horário marcados", orienta a pasta.

Quais Estados terão mutirão?
Apenas os Estados do Amapá, Goiás, Paraíba, Roraima e Sergipe não farão parte da ação. Em todos os outros 22 Estados e no Distrito Federal, é possível consultar em quais unidades da Previdência Social haverá mutirão no site do Ministério da Previdência Social, no seguinte endereço na internet: https://www.gov br/previdencia/pt-br/noticias/2025/dezembro/mutirao-da-pericia-me dica-atende-cerca-de-19-mil-pessoas-neste-fim-de-semana-2

Os mutirões são realizados de forma conjunta entre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Perícia Médica Federal.

Segundo a pasta, algumas localidades farão os atendimentos de forma presencial e outras por meio da Perícia Conectada, modalidade de atendimento remoto.
 

