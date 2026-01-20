A- A+

INSS INSS fora do ar? Usuários se queixam de falhas no aplicativo Nas redes, há relatos sobre indisponibilidade de serviços desde domingo

Usuários do aplicativo "Meu INSS" estão relatando dificuldades de acesso. As reclamações se intensificaram nesta terça-feira e têm se multiplicado pelas redes sociais, com relatos de falhas, lentidão e mensagens de erro ao tentar utilizar os serviços.

Segundo o site DownDetector, que monitora queixas em tempo real, 84 casos foram reportados nesta manhã de terça-feira, por volta das 9h00, horário de Brasília. Já por volta das 13h30, foram registradas cerca de 31 notificações.

"Desde ontem tentando acessar o app 'Meu INSS' e sempre vem a mensagem: dados indisponíveis no momento", escreveu um usuário no X (antigo Twitter).

Outro internauta afirmou enfrentar problemas desde domingo. "Desde anteontem meu app não abre", reclamou.

Um relato publicado ontem já indicava que o aplicativo enfrentava problemas, sugerindo que parece ter sido parcialmente normalizado até então. "App do INSS passou o dia fora, quando volta não é tudo que ta funcionando", escreveu uma usuária às 20h24, horário de Brasília.

Procurado pela reportagem, o INSS ainda não respondeu até a última atualização desta reportagem.

