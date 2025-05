A- A+

FRAUDE NO inss INSS: Haddad diz que CGU agiu "corretamente" ao entregar o caso para a Polícia Federal Haddad foi questionado em entrevista ao UOL se o governo não demorou para agir no caso de fraudes do INSS

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta segunda-feira o papel da Controladoria-Geral da União (CGU) na investigação das fraudes de descontos em aposentadorias e pensões do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Segundo ele, a CGU agiu corretamente ao entregar o caso para Polícia Federal (PF).

Haddad foi questionado em entrevista ao UOL, se o governo não demorou para agir no caso de fraudes do INSS. O ministro relembrou de quando assumiu como prefeito de São Paulo, e seu controlador o avisou de um escândalo municipal no INSS.



Segundo ele, na ocasião, a decisão tomada foi semelhante ao que aconteceu com o governo federal em 2023, as investigações não foram tratadas internamente, e sim entregues às autoridades responsáveis.

—No caso, entendo que o controlador agiu corretamente ao entregar o caso para a Polícia Federal, porque a PF tem experiência necessária para saber qual o procedimento ao adotar para pegar todo mundo — disse Haddad.

