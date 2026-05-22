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Instituto Nacional do Seguro Social INSS informa vazamento de dados do Dataprev com acesso de cerca de 50 mil CPFs de pessoas vivas Órgão disse que as devidas providências foram tomadas, com envio de comunicação à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) no prazo devido

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou nesta sexta-feira, 22, que houve um vazamento de dados do Dataprev no dia 22 de abril, com cerca de 50 mil CPFs de cidadãos vivos tendo sido acessados. Segundo o INSS isso corresponde a apenas 3% do total dos acessos indevidos. De acordo com o órgão, 97% dos dados vazados se referem a CPFs de pessoas já mortas.

O órgão disse que as devidas providências foram tomadas, com envio de comunicação à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) no prazo devido.

"De acordo com informações preliminares, do total de CPFs acessados, 97% foram de cidadãos falecidos. A Dataprev apurou a ocorrência de aproximadamente 50 mil casos envolvendo individuais que não possuem registro de óbito - menos de 3% dos casos registrados. Os dados ainda estão sendo consolidados pela Dataprev", afirmou o órgão em nota.

O INSS destacou ainda que a concessão de benefícios exige uma série de documentos e etapas de comprovação. "Os empréstimos consignados, por exemplo, exigem biometria facial. A pensão por óbito exige certidão de óbito, dentre outros documentos e procedimentos".

Dessa forma, qualquer concessão de benefício possui uma série de travas de segurança. O órgão informou ainda que tem reforçado seus controles internos "a fim de oferecer maior segurança a análise de seus benefícios".

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