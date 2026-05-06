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INSS INSS lança novo sistema para empresas consultarem afastamentos de trabalhadores Sistema amplia consulta de afastamentos desde 2019.

A partir de 15 de maio, o Instituto Nacional do Seguro Social coloca em funcionamento o INSS Empresa, plataforma digital que permitirá aos empregadores consultar afastamentos de seus funcionários durante o vínculo empregatício. O novo sistema substituirá o Conadem (Consulta Auxílio-Doença por Empresas) e ficará disponível no endereço empresa.inss.gov.br.

Mais moderno, o sistema traz interface simplificada e acesso a informações mais completas, com dados atualizados em tempo real e histórico desde 2019. A ferramenta reúne registros como número do benefício, espécie, situação e datas de requerimento, início, concessão e cessação. No caso de benefícios por incapacidade, também estarão disponíveis informações sobre perícia médica e eventual nexo técnico.

Para acessar a plataforma, será necessário login com conta gov.br e uso de certificado digital de pessoa jurídica (A1 ou A3), emitido por autoridades certificadoras credenciadas pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). Não será permitido o uso de certificado em nuvem.

Entre as principais vantagens do novo sistema estão a ampliação do período de consulta — antes limitado aos últimos 18 meses —, a atualização imediata das informações e a melhoria na experiência do usuário.

Após o acesso, o responsável pelo certificado poderá autorizar outros representantes da empresa a utilizar o sistema. Esses usuários deverão possuir conta gov.br com nível prata ou ouro para visualizar os dados.

Com a mudança, o INSS busca ampliar a transparência e agilizar o acompanhamento dos afastamentos no ambiente corporativo.

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